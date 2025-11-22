مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الأهلي

- -
18:00

شبيبة القبــــائل

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

- -
21:00

ريفرز يونايتد

الدوري المصري

فاركو

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

قبل رمضان صبحي.. 4 حالات حبس لنجوم كرة القدم المصرية

كتب : محمد القرش

03:44 م 22/11/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    أحمد السيد 1
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح (1)
  • عرض 16 صورة
    أحمد السيد لاعب الأهلي السابق من إحدى المباريات
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح (5)
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح (4)
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم سعيد
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (3) (1)
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح (6)
  • عرض 16 صورة
    أحمد السيد قائد الأهلي السابق
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم سعيد لاعب الزمالك السابق
  • عرض 16 صورة
    أحمد السيد لاعب الأهلي السابق
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (2) (1) (1)
  • عرض 16 صورة
    إبراهيم سعيد وبناته (4) (1)
  • عرض 16 صورة
    لاعب الأهلي والزمالك السابق إبراهيم سعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل النظر في قضية محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي، لجلسة 25 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهمين ضمنهم رمضان صبحي لجلسة الثلاثاء المقبل.

وكانت السنوات الماضية شاهدة على عدد من القصص التي مرّ بها نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر، قصص حملت في طيّاتها لحظات صعبة وتوترات قانونية.

اتهام بالرشوة وحبس احتياطي

البداية مع أحمد السيد، مدافع الأهلي السابق، الذي واجه عام 2008 اتهامًا بالتوسط في رشوة داخل مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية، وجد نفسه محتجزًا لأكثر من عشرين يومًا في الحبس الاحتياطي، في انتظار كلمة القضاء، قبل أن يخرج بكفالة بلغت عشرة آلاف جنيه، تاركًا خلفه تجربة ثقيلة لا تُنسى.

خلاف أسري وصل للنيابة

وفي عام 2014، كان أحمد حسن دروجبا على موعد مع أزمة أخرى حين تم احتجازه في قسم العمرانية بعد خلافات حادة مع زوجته وتبادل الاتهامات بين الطرفين. انتهت القصة في النهاية بالتصالح، لكنه خرج منها بدروس لم ينسها.

حادث دهس انتهى بالصلح

أما أحمد فتوح، ظهير الزمالك، فقد عاش واحدًا من أكثر المواقف قسوة في حياته حين تورط في حادث دهس أمين شرطة بطريق الساحل الشمالي. تحول اليوم الصيفي الهادئ إلى ساعات عصيبة داخل الحجز، قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح مع أسرة المتوفى، ليطوي اللاعب صفحة من أصعب صفحات مسيرته.

نفقة متأخرة انتهت بالسجن

وتتواصل الحكايات مع إبراهيم سعيد، الذي وجد نفسه في مارس 2025 يقف أمام حكم بالحبس بعد تأخره في سداد نفقة طليقته وبناته، لم تكن القضية مجرد خلاف عابر، بل وصلت إلى تنفيذ فعلي للحكم، ليجد اللاعب نفسه داخل أسوار السجن بسبب أزمة أسرية تحولت إلى صراع قانوني معقد، قبل تقدم محاميه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، والإفراج عنه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رمضان صبحي حبس رمضان صبحي حالات حبس لنجوم كرة القدم المصرية أحمد فتوح أحمد السيد أحمد حسن دروجبا إبراهيم سعيد قضية رمضان صبحي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
- حبس رمضان صبحي و3 آخرين على ذمة قضية التزوير (فيديو وصور)
ظواهر جوية شديدة الخطورة.. الأرصاد تحذر من الطقس والشبورة
- قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمين بالاعتداء على أطفال المدرسة الدولية بالسلام
- قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا