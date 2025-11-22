قبل رمضان صبحي.. 4 حالات حبس لنجوم كرة القدم المصرية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في محكمة جنايات شبرا الخيمة، تأجيل النظر في قضية محاكمة رمضان صبحي و3 آخرين بتهمة تزوير محرر رسمي، لجلسة 25 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهمين ضمنهم رمضان صبحي لجلسة الثلاثاء المقبل.

وكانت السنوات الماضية شاهدة على عدد من القصص التي مرّ بها نجوم الكرة المصرية خارج المستطيل الأخضر، قصص حملت في طيّاتها لحظات صعبة وتوترات قانونية.

اتهام بالرشوة وحبس احتياطي

البداية مع أحمد السيد، مدافع الأهلي السابق، الذي واجه عام 2008 اتهامًا بالتوسط في رشوة داخل مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية، وجد نفسه محتجزًا لأكثر من عشرين يومًا في الحبس الاحتياطي، في انتظار كلمة القضاء، قبل أن يخرج بكفالة بلغت عشرة آلاف جنيه، تاركًا خلفه تجربة ثقيلة لا تُنسى.

خلاف أسري وصل للنيابة

وفي عام 2014، كان أحمد حسن دروجبا على موعد مع أزمة أخرى حين تم احتجازه في قسم العمرانية بعد خلافات حادة مع زوجته وتبادل الاتهامات بين الطرفين. انتهت القصة في النهاية بالتصالح، لكنه خرج منها بدروس لم ينسها.

حادث دهس انتهى بالصلح

أما أحمد فتوح، ظهير الزمالك، فقد عاش واحدًا من أكثر المواقف قسوة في حياته حين تورط في حادث دهس أمين شرطة بطريق الساحل الشمالي. تحول اليوم الصيفي الهادئ إلى ساعات عصيبة داخل الحجز، قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح مع أسرة المتوفى، ليطوي اللاعب صفحة من أصعب صفحات مسيرته.

نفقة متأخرة انتهت بالسجن

وتتواصل الحكايات مع إبراهيم سعيد، الذي وجد نفسه في مارس 2025 يقف أمام حكم بالحبس بعد تأخره في سداد نفقة طليقته وبناته، لم تكن القضية مجرد خلاف عابر، بل وصلت إلى تنفيذ فعلي للحكم، ليجد اللاعب نفسه داخل أسوار السجن بسبب أزمة أسرية تحولت إلى صراع قانوني معقد، قبل تقدم محاميه بالاستئناف أمام المحكمة المختصة، والإفراج عنه.