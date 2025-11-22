15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

كتب- محمد عبد السلام:

شاركت الإعلامية حنين خالد صورًا من برنامجها براديو نادي الزمالك "صوت الزمالك" وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق جمهور زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك على الصور، حيث كتب أحدهم" إزاي الجمال والطعامة والأناقة دي كلها تبقى في راديو صوت الزمالك"، وأضاف آخر تعليقا: "هو فيه جمال كده".

زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة بشعار الزمالك

وبدأت حنين مسيرتها في الإعلام على شاشة قناة الحدث، ثم انتقلت منها إلى قناة النهار، ثم قدمت بودكاست بعنوان "إيجي".

وتزوجت حارس مرمى الزمالك محمد عواد عام 2017، وبدأت الظهور في المناسبات الخاصة بنادل الزمالك منذ انتقال عواد إلى القلعة البيضاء عام 2019.

ورُزقا عواد وحنين بابن يدعى، مراد.

مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نادي زيسكو يونايتد يوم الأحد المقبل وذلك في إطار منافسات كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتقام المباراة في الساعة 9 مساء، بتوقيت القاهرة.