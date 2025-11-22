مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

هو فيه جمال كده؟.. زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة بشعار الزمالك والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

02:39 ص 22/11/2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك
  • عرض 17 صورة
    حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد عبد السلام:
شاركت الإعلامية حنين خالد صورًا من برنامجها براديو نادي الزمالك "صوت الزمالك" وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق جمهور زوجة محمد عواد حارس مرمى الزمالك على الصور، حيث كتب أحدهم" إزاي الجمال والطعامة والأناقة دي كلها تبقى في راديو صوت الزمالك"، وأضاف آخر تعليقا: "هو فيه جمال كده".

زوجة محمد عواد تنشر صورا جديدة بشعار الزمالك

وبدأت حنين مسيرتها في الإعلام على شاشة قناة الحدث، ثم انتقلت منها إلى قناة النهار، ثم قدمت بودكاست بعنوان "إيجي".

وتزوجت حارس مرمى الزمالك محمد عواد عام 2017، وبدأت الظهور في المناسبات الخاصة بنادل الزمالك منذ انتقال عواد إلى القلعة البيضاء عام 2019.

ورُزقا عواد وحنين بابن يدعى، مراد.

مباراة الزمالك المقبلة

ويواجه نادي الزمالك نادي زيسكو يونايتد يوم الأحد المقبل وذلك في إطار منافسات كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وتقام المباراة في الساعة 9 مساء، بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حنين خالد زوجة محمد عواد صور زوجة محمد عواد الزمالك مباراة الزمالك المقبلة إنستجرام حنين خالد

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحرك جديد من التعليم تجاه واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة دولية
80 % زيادة في منسوب المياه.. الري تصدر بيانا هاما بشأن التصرفات الإثيوبية الأحادية حول تشغيل سد النهضة