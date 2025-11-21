مباريات الأمس
نجلة الراحل محمد صبري تنضم إلى راديو الزمالك

كتب : نهي خورشيد

10:12 م 21/11/2025

رولا محمد صبري

انضمت رولا نجلة الراحل محمد صبري نجم القلعة البيضاء الأسبق، إلى فريق راديو الزمالك وذلك بعد أيام من وفاته إثر تعرضه لحادث سير في التجمع الخامس.

وكتب تامر عبد الحميد دونجا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تعيين رولا محمد صبري، مذيعة في راديو صوت الزمالك".

وأضاف نجم الزمالك الأسبق:"بالتوفيق يا بنت الغالى".

والجدير بالذكر أن محمد صبري أحد نجوم الفارس الأبيض في فترة التسعينات بعد تصعيده على يد المدرب الراحل محمد الجوهري، وعمل بعد اعتزاله في قناة الزمالك.

