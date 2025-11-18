مباريات الأمس
زوجة حسام عبد المجيد تشارك متابعيها 5 صور رومانسية وتوجه إليه رسالة

كتب : مصراوي

11:44 م 18/11/2025
شاركت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك، متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زوجها.

ونشر ملك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها رفقة زوجها، خلال تواجدهم معا في أحد الأماكن.

كما احتفت ملك بأداء زوجها أمس رفقة المنتخب الوطني أمام كاب فيردي، حيث نشر صورة له عقب تسجيله ركلة الجزاء وكتبت: "ملك ركلات الجزاء فخورة بك يا صغيري".

وتفاعل عبد المجيد مع الصور التي شاركتها زوجته عبر "إنستجرام"، إذا علق: "شكرا لك على كل شيء أنا أحبك" مع وضع رمز تعبير قلب.

وكان حسام شارك رفقة منتخب مصر أمس أمام كاب فيردي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة العين الدولية الودية، التي تمكن المنتخب المصري من حصد المركز الثالث بها بعد الفوز على كاب فيردي.

وحقق منتخب الفراعنة الفوز على كاب فيردي، بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح، في مباراة شهدت تألق حارس مرمى الفراعنة مصطفى شوبير في ركلات الترجيح، بعدما تمكن من التصدي لثلاث ركلات.

ويذكر أن حسام عبد المجيد، يستعد رفقة نادي الزمالك لملاقاة نظيره فريق زيسكو يونايتد الزامبي، يوم الأحد المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

"صعدت 8 لاعبين".. أول تعليق من روجيرو ميكالي على تصريحات حسام حسن
"لضمه في يناير".. مصدر يكشف حقيقة تواصل الأهلي مع مهاجم جايس السويدي

