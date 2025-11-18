مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسكتلندا

- -
21:45

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا

السويد

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلجيكا

- -
21:45

ليشتنشتاين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
18:00

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
21:00

أوغندا

مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
21:30

البرازيل

جميع المباريات

إعلان

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على كاب فيردي؟ (كوميك)

كتب - يوسف محمد:

01:06 ص 18/11/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير (4) (1)
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير (1) (1)
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير (2) (1)
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير (3) (1)
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير (6) (1)
  • عرض 7 صورة
    تفاعل الجماهير (5) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس، ضمن منافسات بطولة العين الودية الدولية.

وبفوز الفراعنة أمس على حساب منتخب كاب فيردي، نجح المنتخب الوطني، في حصد المركز الثالث بالبطولة الودية، التي تقام في الإمارات.

وخاض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في بطولة العين الودية الدولية، بعدما تعرض للهزيمة في مباراة نصف النهائي على يد أوزباكستان، بهدفين دون مقابل.

وحرصت جماهير الكرة المصرية على التفاعل مع أداء المنتخب الوطني، في مباراة الأمس أمام كاب فيردي والفوز باللقاء.

وتفاعل عدد من الجماهير الكرة المصرية على لقطة مشادة محمد الشناوي مع حسام حسن أثناء استبداله، وأعاد عدد من المتابعين ربط هذا التصرف بلقطة أحمد حسام ميدو مع حسن شحاتة في عام 2006.

ويمكن مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب كاب فيردي أمس، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وكاب فيردي مصر وكاب فيردي مباراة منتخب مصر فوز مصر على كاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مجدي الجلاد: "الموالاة" للسلطة التنفيذية قتلت البرلمان قبل أن يُولد
مجدي الجلاد: "الهندسة السياسية" أفقدت الانتخابات مضمونها الحقيقي في التعبير عن إرادة الناخبين
صوتك مؤثر.. وزير الصحة يدعو مجدي الجلاد لتبني حملة "قلبك أمانة" إعلاميًّا
قرار عاجل من التعليم بشأن صرف حافز المعلمين- (تفاصيل)
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر بحلول التعاملات المسائية
الوطنية للانتخابات: أي تجاوز حدث ولو في لجنة فرعية سيتم إلغاء نتائج الدائرة
هل تنهي أسعار الذهب 2025 على مستويات قياسية جديدة؟ رئيس الشعبة يجيب
السيسي يطالب هيئة الانتخابات بإظهار إرادة الناخبين والتدقيق في طعون الدوائر
شركة خالدة تعلن كشف غاز جديد في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميًا
نفقة بالدرهم وكلب فجر الخلافات.. استغاثة ميار من الإمارات تشعل مواقع التواصل - فيديو