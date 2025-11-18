حقق منتخب مصر الفوز أمس على حساب نظيره منتخب كاب فيردي، بنتيجة 2-0 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين أمس، ضمن منافسات بطولة العين الودية الدولية.

وبفوز الفراعنة أمس على حساب منتخب كاب فيردي، نجح المنتخب الوطني، في حصد المركز الثالث بالبطولة الودية، التي تقام في الإمارات.

وخاض منتخب مصر مباراة تحديد المركز الثالث والرابع، في بطولة العين الودية الدولية، بعدما تعرض للهزيمة في مباراة نصف النهائي على يد أوزباكستان، بهدفين دون مقابل.

وحرصت جماهير الكرة المصرية على التفاعل مع أداء المنتخب الوطني، في مباراة الأمس أمام كاب فيردي والفوز باللقاء.

وتفاعل عدد من الجماهير الكرة المصرية على لقطة مشادة محمد الشناوي مع حسام حسن أثناء استبداله، وأعاد عدد من المتابعين ربط هذا التصرف بلقطة أحمد حسام ميدو مع حسن شحاتة في عام 2006.

ويمكن مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز منتخب مصر على حساب كاب فيردي أمس، بمطالعة الألبوم أعلاه:

أقرأ أيضًا:

"كان سابه".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور يتعلق بأحمد الشناوي

فيديو وصور لملخص مباراة مصر وكاب فيردي