"كان ابني".. إسماعيل يوسف يتحدث عن الراحل محمد صبري

عبر إسماعيل يوسف عن حزنه الشديد على وفاة لاعب الزمالك السابق محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، إثر حادث سير تعرض له.

وقال يوسف، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": محمد صبري مكنش زميل أو صديق، ده كان ابني، وخبر وفاته كان صدمة لي للجميع، ولحظة الفراق أصعب شيء".

وأضاف: "ده قضاء ربنا، وصبري هيفضل جوانا كلنا لحظة الفراق صعبة علينا كلنا".

وتابع: "الكلام عن صبري كتير وعايز حلقات وحلقات، هو الجدع والطيب والزملكاوي النضيف، أبو قلب أبيض".

واختتم:"محمد صبري مخدش حقه في الدنيا على قد موهبته، أتمنى إنه ياخد حقه في الآخرة في الجنة بإذن الله".

وكان صبري رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

أقرأ أيضًا:

"هو سر سعادتي في الحياة".. نجم الزمالك الأسبق يروي موقفاً مع الراحل محمد صبري

"حالنا صعب أوى".. تعليق ساخر من نادر شوقي على هزيمة مصر من أوزبكستان