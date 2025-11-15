مباريات الأمس
"كان ابني".. إسماعيل يوسف يتحدث عن الراحل محمد صبري

كتب - محمد عبد السلام:

12:52 ص 15/11/2025

محمد صبري اللاعب السابق للزمالك

عبر إسماعيل يوسف عن حزنه الشديد على وفاة لاعب الزمالك السابق محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، إثر حادث سير تعرض له.

وقال يوسف، في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": محمد صبري مكنش زميل أو صديق، ده كان ابني، وخبر وفاته كان صدمة لي للجميع، ولحظة الفراق أصعب شيء".

وأضاف: "ده قضاء ربنا، وصبري هيفضل جوانا كلنا لحظة الفراق صعبة علينا كلنا".

وتابع: "الكلام عن صبري كتير وعايز حلقات وحلقات، هو الجدع والطيب والزملكاوي النضيف، أبو قلب أبيض".

واختتم:"محمد صبري مخدش حقه في الدنيا على قد موهبته، أتمنى إنه ياخد حقه في الآخرة في الجنة بإذن الله".

وكان صبري رحل عن عالمنا، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، إثر تعرضه لحادث سير مروع في التجمع الخامس.

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك إسماعيل يوسف يتحدث عن محمد صبري محمد صبري لاعب الزمالك السابق

