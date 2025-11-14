16 صورة لنجوم شمال أفريقيا في طفولتهم

مع لاعب بيراميدز.. كيف يقضي إمام عاشور فترة التوقف الدولي؟

انطلقت مسيرة كثير من نجوم كرة القدم الحاليين، خاصة في شمال أفريقيا، في أحياء بسيطة، ويظهر ذلك من صورهم في طفولتهم.

ونستعرض صورا لأبرز لاعبي شمال إفريقيا في طفولتهم، بينهم نجوم منتخب مصر، أحمد حسام ميدو ومحمد صلاح وزيزو وشيكابالا، إضافة إلى لاعبي منتخب المغرب ياسين بونو وحكيم زياش ونصير مزراوي.

وارتدي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميص المقاولون العرب في بداية مسيرته، فيما ظهر إمام عاشور نجم الأهلي، بقميص غزل المحلة.

ومن هؤلاء اللاعبين، الجزائري يوسف عطال، المغربي أشرف حكيمي، الجزائري محمد أمين عمورة، التونسي فرجاني ساسي، المغربي حكيم زياش، المغربي نصير مزراوي.