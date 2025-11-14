مباريات الأمس
كرة يد - السوبر المصري

سموحة

- -
15:00

الأهلي

كأس العالم تحت 17 عاما

سويسرا

- -
15:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أوروبا

لوكسمبرج

- -
21:45

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

بولندا

- -
21:45

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

سلوفاكيا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

جميع المباريات

16 صورة لنجوم شمال أفريقيا في طفولتهم

كتب : هند عواد

09:00 ص 14/11/2025
انطلقت مسيرة كثير من نجوم كرة القدم الحاليين، خاصة في شمال أفريقيا، في أحياء بسيطة، ويظهر ذلك من صورهم في طفولتهم.

ونستعرض صورا لأبرز لاعبي شمال إفريقيا في طفولتهم، بينهم نجوم منتخب مصر، أحمد حسام ميدو ومحمد صلاح وزيزو وشيكابالا، إضافة إلى لاعبي منتخب المغرب ياسين بونو وحكيم زياش ونصير مزراوي.

وارتدي الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قميص المقاولون العرب في بداية مسيرته، فيما ظهر إمام عاشور نجم الأهلي، بقميص غزل المحلة.

ومن هؤلاء اللاعبين، الجزائري يوسف عطال، المغربي أشرف حكيمي، الجزائري محمد أمين عمورة، التونسي فرجاني ساسي، المغربي حكيم زياش، المغربي نصير مزراوي.

نجوم شمال أفريقيا في طفولتهم الجزائري يوسف عطال في طفولته المغربي أشرف حكيمي في طفولته التونسي فرجاني ساس في طفولته محمد صلاح في طفولته

