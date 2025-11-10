أشرف بن شرقي يحتفل مع زيزو بالفوز بلقب كأس السوبر المصري

تعليق مفاجيء من زوجة محمد عواد على هدف بن شرقي في الزمالك

واصل أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، احتفالاته بعد التتويج رفقة المارد الأحمر بلقب السوبر المصري، عقب الفوز على الزمالك أمس.

وحقق النادي الأهلي فوزا هاما على حساب نظيره الزمالك أمس الأحد، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وشارك بن شرقي صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، رفقة زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، من داخل غرف الملابس بعد نهاية المباراة، وهما يحملان كأس البطولة.

وساهم الثنائي أشرف بن شرقي وزيزو في فوز المارد الأحمر أمس باللقب، حيث نجح النجم المغربي بن شرقي، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر من صناعة زيزو.

وكان المارد الأحمر، رفع عدد ألقابه في بطولة السوبر المصري إلى اللقب رقم 16 في البطولة، فيما توقف رصيد الفارس الأبيض عند 4 ألقاب فقط في البطولة.

أقرأ أيضًا:

ملخص فيديو وأهداف مباراة مصر وإنجلترا بكأس العالم تحت 17 عامًا

"بعد الهزيمة من إنجلترا".. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم للناشئين