زيارة خاصة من سيد عبد الحفيظ إلى حسن شحاتة في المستشفى

يتصدر حسام حسن خلال الساعات الماضية، عناوين الصحف والمواقع الاخبارية وكل مواقع التواصل الاجتماعي داخل مصر، بعدما قاد المنتخب الوطني للتأهل لكأس العالم 2026.

ونجح منتخب مصر بقيادة حسام حسن في تحقيق فوزا كبيرا، على جيبوتي أمس بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

كما بات حسام حسن أول مصري، يشارك في بطولة كأس العالم كلاعب ومدرب، بعدما شارك في نسخة البطولة عام 1990 بإيطاليا كلاعب، ثم النسخة المقبلة والتي يتولى فيها تدريبا الفراعنة.

معلومات عن عائلة حسام حسن

في 10 أغسطس عام 1966 بحلوان، لود أسطورة الكرة المصرية والمدرب الحالي للمنتخب الوطني حسام حسن، لتكون الرياضة المصرية على موعد مع مولد نجم جديد تألق في الملاعب وغزت أهدافه الشباك.

وعلى الرغم من تمتع العميد بمسيرة كبيرة داخل الأهلي، إلا أن عائلته كانت تعشق المارد الأحمر، من قبل أن يشارك هو أو شقيقه مع الفريق، حيث قالت والدته، في تصريحات تليفزيونية سابقة: "كنا نحب الأهلي من قبل أن يمارس حسام وإبراهيم كرة القدم، كنا نحرص على التجمع أمام شاشات التليفزيون لمتابعة مباريات الأهلي".

وولد العميد لعائلة مكونة من 9 أشقاء بخلافه، أي مجموعهم 10 أبناء، بواقع 6 أولاد و4 بنات، لعل أشهرهم توأمة وأسطورة الكرة المصرية السابق أيضًا ومدير المنتخب الحالي إبراهيم حسن.

ووالد حسام حسن، كان يعمل موظفا في وزارة التربية والتعليم، لكنه توفى حينما كان يبلغ من العمر 14 عاما فقط، وكان في هذه الفترة بتواجد في صفوف قطاع الناشئين بالأهلي.

وحسن تزوج مرتين، المرة الأولى من سيدة تدعى هويدا الغرباوي والتي استمر زواجهما لمدة تقترب من 20 عاما، قبل أن يتزوج زوجته الثانية دانا أدم.

ولدى حسام حسن، 6 أبناء ولدين و4 بنات، هم: "عمر حسام حسن، يارا حسام حسن، جنى حسام حسن، زينة حسام حسن، آمر حسام حسن وآن حسام حسن".