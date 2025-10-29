مباريات الأمس
"لها علاقة بـ جدته الراحلة".. مشجع زملكاوي يهدي خوان بيزيرا هدية خاصة

كتب : نهي خورشيد

09:30 م 29/10/2025
    هدية من مشجع زملكاوي لخوان بيزيرا 2
    هدية من مشجع زملكاوي لخوان بيزيرا 1

أهدى أحد مشجعي الزمالك اليوم الأربعاء، هدية خاصة إلى النجم البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وشارك أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور لـ بيزيرا مع "برواز" يحمل صورته رفقة جدته الراحلة.

وكان بيزيرا أعلن وفاة جدته الشهر الماضي، برسالة مؤثرة:"اليوم أودع جدتي، واحدة من أهم الأشخاص في حياتي، كنتِ أنتِ من ربيتني من علمتني أول القيم من أعطاني الحنان والرعاية والحب كما لا يمكن أن تعطي إلا الجدة، بداخلي ستعيشين في كل ذكرى وسأخبر ابنتي كم كنتِ لي رائعة شكرًا على كل شيء نانا لكونك قوة، لكونك حباً نقي مودتك بنيت ما أنا عليه، وسأحمله معي إلى الأبد، ارقد بسلام، أحبك اليوم وغدا وإلى الأبد".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره البنك الأهلي، غداً الخميس 30 أكتوبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

