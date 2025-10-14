"بطل رياضي".. الوجه الآخر للصحفي الفلسطيني الراحل صالح الجعفراوي

سيطرت حالة كبيرة من الحزن خلال الأيام الماضية، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، في مختلف أنحاء الوطن العربي، بعد انتشار خبر وفاة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي.

وكانت مصادر صحفية، فلسطينية أكدت منذ أيام قليلة أن الجعفراوي استشهد خلال تغطيته الميدانية الاشتباكات اندلعت بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وأفراد من عائلة دغمش المتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورحل الجعفراوي عن عالمنا، بعمر 27 عاما، بعدما ساهم في نشر معاناة الشعب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، من خلال توثيقه للأحداث في غزة والهجمات العدوانية من جيش الاحتلال.

وعرف الجعفراوي، خلال الفترة الماضية بكونه أحد أبرز الصحفيين والمصوريين الفلسطينيين، الذين يقوموا بتوثيق الأحداث الإنسانية في غزة، إلا أن الكثيرون لا يعرفون أن الجعفراوي يعد أحد أبرز الرياضيين الفلسطينيين.

و الجعفراوي يعد واحدا من أبرز لاعبي تنس الطاولة في فلسطين، ومثل فلسطين في الكثير من المحافل الدولية للتنس تحت رعاية الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.

وخلال دراسته انضم الجعفراوي إلى فريق الجامعة الإسلامية بغزة لتنس الطاولة، حصد المركز الأول في تنس الطاولة داخل الجامعة في عام 2022.

وكانت آخر البطولات التي شارك فيها الجعفراوي، هي المشاركة ببطولة قطر الدولية في عام 2023، قبل أن يوجه ويكثف جهوده لتغطية الحرب في غزة بشكل ميداني.

