"داخل السيارة".. احتفال خاص من زوجة حسام حسن بعد التأهل للمونديال (فيديو)

في مطلع يوليو الماضي أعلن محمود عبدالرازق "شيكابالا" اعتزاله كرة القدم بصورة رسمية وهو في عامه الـ 39.

شيكابالا قال خلال ظهوره عبر برنامج "الكورة مع فايق" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "مسيرتي انتهت مع نادي الزمالك… الرحلة خلصت"، ليدخل بعدها في نوبة بكاء بشكل هستيري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وبعد اعتزاله كرة القدم أصبح ظهور شيكابالا ينحصر بين ثلاثة وجهات: المناسبات العامة، مباريات نادي G ـ بصفته رئيسًا للنادي ـ بجانب ظهوره بقناة أم بي سي كمحلل رياضي.

ويمكنكم مشاهدة كيف يقضي شيكابالا أوقاته بعد اعتزال الكرة بالاطلاع على الألبوم أعلاه:

شاهد أيضًا:

"ابني رجع زي الأول".. والدة صفقة الزمالك الغامضة تخطف الأضواء.. ورد مميز للاعب

6 صور لمحمد صلاح وزوجته في مباراة مصر وغينيا بيساو