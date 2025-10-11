"بحضور إكرامي".. 9 صور من احتفال رمضان صبحي بعيد ميلاد نجله

"فيديو لتهنئة العروسين".. 5 صور من ظهور لاعبي الأهلي في أحد الأفراح

احتفل رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، بعيد ميلاد نجله زين، وسط أجواء عائلية مميزة.

وظهرت علامات السعادة والبهجة على وجه نجم بيراميدز رمضان صبحي، خلال احتفاله بعيد الميلاد السادس لنجله زين، في أجواء غلب عليها الطابع العائلي المميز.

وحضر حفل عيد الميلاد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق إكرامي الشحات والد زوجة رمضان صبحي، شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز وشقيق زوجة رمضان صبحي.

ورمضان صبحي متزوج من حبيبة إكرامي، نجله أسطورة حراسة المرمى في مصر والنادي الأهلي إكرامي الشحات، وشقيقته شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي سياق متصل يستعد رمضان صبحي رفقة فريق بيراميدز، لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي، يوم السبت المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري، في مباراة السوبر الأفريقي.

