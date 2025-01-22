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"الحكم مستني لمسه".. ميدو ينتقد أداء الأهلي اليوم ويكشف فرصته الوحيدة للفوز

06:03 م الأربعاء 22 يناير 2025
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كتبت - نهى خورشيد:

انتقد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، من أداء الأهلي في لقاء اليوم أمام فاركو ضمن مواجهات دوري نايل.

وكتب ميدو على حسابه الشخصي على منصة "إكس":"بتفرج على ماتش الاهلي الشناوي مهزوز المساكين مستواهم لا يرتقي أبدا للعب لنادي كبير زي الاهلي نص الملعب لاعيبه ما عندهاش أساسيات الكرة والثلاثي الهجومي فقير فنيا!! الأفضلية الوحيدة للأهلي انهم معاهم حكم مستني اي لمسه جوه الـ ۱۸ عشان يحسب ضربة جزاء.. بس الأهلي هيكسب".

ولا يزال التعادل الإيجابي يسيطر على أحداث مباراة الأهلى وفاركو والمقامة بينهما اليوم الأربعاء، برج العرب العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالأهلي تصدر قبل اللقاء جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسيه الزمالك وبيراميدز.

الأهلي وفاركو أحمد حسام ميدو النادي الأهلي الدوري المصري
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