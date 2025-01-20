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هل ياسر إبراهيم زملكاوي؟

12:01 ص الإثنين 20 يناير 2025
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (16)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (5)
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    زوجة ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي (2)
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    ياسر إبراهيم 1 (1)
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_2
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم يحتفل بالفوز بدوري أبطال أفريقيا مع الأهلي
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    ياسر إبراهيم مع الزمالك
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    ياسر إبراهيم مع الأهلي
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    ياسر إبراهيم بقميص الزمالك
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    ياسر إبراهيم مع كأس أفريقيا
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم لاعب نادي الزمالك السابق
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم خلال تواجده مع نادي الزمالك
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم مدافع الأهلي
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    ياسر إبراهيم لاعب الأهلي
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    ياسر ابراهيم مع كأس أفريقا
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    ياسر إبراهيم
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    ياسر إبراهيم ومحمد شريف ومحمد عبدالمنعم من مران منتخب مصر
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يعد ياسر إبراهيم لاعب النادي الأهلي من اللاعبين، الذين يحظون بجماهيرية وشعبية كبيرة، ليس بسبب أدائه المميز مع الفريق فقط، بل أن الجماهير ترتبط بنجم خط الدفاع، بسبب روحه الكبيرة والعالية في الدفاع عن قميص الفريق.

وفي ظل المميز الذي يقدمه إبراهيم مع النادي الأهلي، منذ الانضمام إلى صفوف الفريق، إلا أن الكثير من الجماهير ما زالوا يتساءلون حول الفريق الذي يشجعه اللاعب، خاصة وأنه بدأ مشواره في الدوري الممتاز، من بوابة الفارس الأبيض.

هل ياسر إبراهيم زملكاوي؟

أعلن ياسر إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية، في عام 2013 قبل الانتقال إلى نادي الزمالك، بأنه يشجع نادي الزمالك منذ طفولته، بالإضافة إلى الحديث عن كرهه للنادي الأهلي، بسبب شعوره أن الحكام بتيجي عليهم خلال مواجهتهم للنادي الأهلي، حينما كان يلعب في ناشئين المنصورة.

وبعد انتقال ياسر إبراهيم إلى النادي الأهلي في عام 2019، وخلال الاحتفال بالفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا رفقة المارد الأحمر، قال إبراهيم: "الأهلي يستحق زعامة القارة الأفريقية".

أرقام ياسر إبراهيم مع الزمالك

وكان صيف 2013 شاهدًا على انتقال ياسر إبراهيم من نادي المنصورة إلى صفوف نادي الزمالك، شارك خلالهم في 19 مباراة فقط، سجل خلالهم هدف واحد، قبل أن ينتقل إلى سموحة في عام 2015.

وخلال فترة تواجد إبراهيم في صفوف نادي الزمالك، نجح في حصد لقب كأس مصر في موسم 2013-2014.

إحصائيات ياسر إبراهيم مع النادي الأهلي

وانتقل ياسر إبراهيم إلى النادي الأهلي في يناير 2019، قادمًا من فريق سموحة السكندري، مقابل مبلغ مالي 1.08 مليون يورو.

وشارك ياسر إبراهيم مع الأهلي منذ انضمامه إلى الفريق، في 192 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف وصناعة هدفين.

وحقق إبراهيم رفقة النادي الأهلي 18 بطولة مختلفة، بواقع 4 ألقاب لبطولة الدوري المصري، ومثلهما لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى 4 ألقاب لكأس السوبر المصري وثلاثة ألقاب لكأس مصر، لقبين لبطولة كأس السوبر الأفريقي ولقب لبطولة كأس بطل القارات الثلاث "المحيط الهادي، آسيا وأفريقيا".

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