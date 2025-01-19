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ياسر إبراهيم وزوجته دائمًا ما يحتفلان معًا دومًا ببطولاته وتتويجاته مع القلعة الحمراء، وتوجه إليه الرسائل الرومانسية على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ياسر إبراهيم وزوجته واحتفالات ببطولات النادي الأهلي

عبر حسابها الخاص بموقع إنستجرام نشرت صورًا من وجودها في ستاد القاهرة، رافعة علامة النصر، وهنأت جمهور الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز الأربعة والأربعين.

كما نشرت صورة رفقة زوجها مدافع الأهلي مرتديا قيمص التتويج بالبطولة الـ 44.

ويظهر الزوجان معًا في العديد من المناسبات الاجتماعية والترفيهية، حيث اعتاد نشر صور توثق ظهورهما معًا، وتنال تفاعل الجمهور الأهلاوي وزوجات نجوم كرة القدم سواء من الاهلي أو الزمالك، حيث علقت زوجة مصطفى فتحي على صورة لهما "حلوتي".

وشاركت أسماء ياسر زوجة ياسر إبراهيم ورفيق رحلة مدافع الأهلي ومنتخب مصر، صورة رفقة أولادهم، أثناء وجودهم في ملعب مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا التي توج بها الأهلي، وعلق جمهور القلعة الحمراء على الصورة: "مرات الرجولة مبروك ياقمر"، فيما أضاف آخر تعليقا: "مليون مبروك لأعظم جمهور في الكون".

كما تشاركا الزوجان أداء مناسك العمرة، إذ وثقت ذلك بصور على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "الحمد لله والشكر لله، أتممت العمرة وأنا في العشرينات، اللهم لك الحمد ولك الشكر، وربنا يتقبل يارب".

ونشرت صورتها وهي تحمل قميص مدافع الأهلي وعلقت"الفرحة".

بداية فرحة ياسر إبراهيم وزوجته

يتابع زوجة نجم النادي الأهلي 50 ألف على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من بينهم؛ هدير مندور زوجة لاعب الأهلي عمرو السولية، وحنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، وأليسيا يانكون ابنة مدرس حراس مرمى الأهلي، ميشيل يانكون.

تزوجت من مدافع الأهلي في عام 2015، ورزقا بثلاثة أطفال.

متى انضم ياسر إبراهيم للأهلي؟

ولد ياسر إبراهيم لاعب الأهلي في 10 فبراير عام 1993، ببلقاس، محافظة المنصورة.

بدأت مدافع الأهلي الحالي مسيرته في المنصور، ثم انتقل إلى نادي الزمالك وشارك في بطولة كأس مصر مرتين 2013-2014، وبعدها انتقل إلى نادي سموحة في يناير 2015 معارًا لمدة 6 أشهر، ثم جدد الإعارة لموسم آخر في 2015.

وشارك مع نادي الزمالك في 10 مباريات 2013-2014، قبل رحلته الكبيرة مع النادي الأهلي بداية من عام 2019.