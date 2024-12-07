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عصام الحضري مع زوجته في العمرة (صور)

03:19 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    الحضري وزوجته في العمرة 1
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    الحضري وزوجته قبل وبعد النجومية (2)
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كتب - وائل توفيق:

نشر اللاعب عصام الحضري، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقًا، صورًا مع زوجته أثناء تأدية مناسك العمرة، وذلك على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلق الحضري على الصور: "الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته وذنبا إلا غفرته يارب".

وأضاف: "الحمد لله الذي بلغني هواءء وسكينة مكة، الحمد لله على تمام العمرة، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".

عصام الحضري عصام الحضري وزوجته واولاده عصام الحضري وزوجته الحضري وزوجته في العمرة
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