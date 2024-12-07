عصام الحضري مع زوجته في العمرة (صور)
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كتب - وائل توفيق:
نشر اللاعب عصام الحضري، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقًا، صورًا مع زوجته أثناء تأدية مناسك العمرة، وذلك على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام.
وعلق الحضري على الصور: "الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته وذنبا إلا غفرته يارب".
وأضاف: "الحمد لله الذي بلغني هواءء وسكينة مكة، الحمد لله على تمام العمرة، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".
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