"مفاضلة بين عاشور وكوكا".. كيف يفكر كولر في مواجهة أورلاندو بايرتس؟..

كتب - وائل توفيق:

نشر اللاعب عصام الحضري، نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك سابقًا، صورًا مع زوجته أثناء تأدية مناسك العمرة، وذلك على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور إنستجرام.

وعلق الحضري على الصور: "الحمد لله على تمام العمرة، اللهم تقبل منا ولا تترك لنا دعاء إلا وقد أجبته وذنبا إلا غفرته يارب".

وأضاف: "الحمد لله الذي بلغني هواءء وسكينة مكة، الحمد لله على تمام العمرة، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا ببيتك الحرام".