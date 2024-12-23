رحل عن بوتافوجو بعد شهر.. من هو محمد العروش المُرشح للنادي الأهلي؟

كتب - محمد عبد الهادي:

منذ انضمام المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي للنادي الأهلي، أثبت أنه أكثر من مجرد لاعب جديد في صفوف الفريق، بفضل سرعته، مهاراته التهديفية العالية، وحضوره البدني القوي، حيث ظهر وكأنه القطعة المفقودة التي كان يبحث عنها الجهاز الفني لاستكمال القوة الضاربة في الخط الأمامي.

وسام، الذي يمتلك سجلًا حافلًا من النجاحات في الدوريات الأوروبية، لم يحتج إلى وقت طويل لإثبات نفسه، حيث أصبح محط أنظار الجماهير بفضل أدائه الحاسم وأهدافه المؤثرة.

نشأة وسام أبو علي في أوروبا

وُلد وسام هيثم أبو علي في 4 يناير 1999 بالدنمارك، وهو لاعب كرة قدم دنماركي من أصل فلسطيني يشغل مركز المهاجم، بدأ مسيرته الكروية في سن الرابعة مع نادي ألبورج المحلي، وانتقل بعد ست سنوات إلى نادي أوبه، حيث تدرج في الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول.

مسيرة وسام أبو علي الاحترافية

أوبه: ظهر أبو علي لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري الدنماركي الممتاز في 15 مارس 2018 ضد نادي هورسينس، وسجل هدفه الأول في 22 أبريل 2018 ضد ميدتيلاند.

فينديياسيل (إعارة): في أغسطس 2019، أُعير إلى نادي فينديياسيل في دوري الدرجة الأولى الدنماركي، حيث قدم أداءً مميزًا، مما أدى إلى تمديد الإعارة حتى نهاية الموسم.

سيلكيبورج: في سبتمبر 2020، انضم إلى نادي سيلكيبورج بعقد لمدة أربع سنوات ونصف، سعيًا لمزيد من التطور واللعب في بيئة جديدة.

العودة إلى فينديياسيل: في سبتمبر 2021، عاد إلى فينديياسيل بعقد حتى يونيو 2025، خلال مباراة ضد لينجبي في 12 سبتمبر، تعرض لحادثة انهيار على أرض الملعب ونُقل إلى المستشفى، لكنه تعافى وعاد للملاعب لاحقًا.

آي كيه سيريوس: في يوليو 2023، انتقل إلى النادي السويدي آي كيه سيريوس بعقد يمتد حتى نهاية عام 2027، حيث واصل تقديم أدائه المميز.

الأهلي المصري: في يناير 2024، انضم إلى النادي الأهلي المصري بعقد لمدة أربع سنوات ونصف مقابل 2 مليون يورو، شارك لأول مرة في فبراير 2024 في دوري أبطال أفريقيا، وسجل ثنائية في مباراة ضد بلدية المحلة، منذ انضمامه، شارك في 37 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها 27 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

المسيرة الدولية:

على الرغم من أصوله الفلسطينية، مثّل أبو علي منتخبات الدنمارك للفئات السنية تحت 17، 18، و19 عامًا، حيث شارك في عدة مباريات دولية.

وانضم مؤخرا لمنتخب فلسطين بعد انتقاله لصفوف الأهلي، ومثل الفدائيون في العديد من المباريات بعدما اثبت نفسه وتفوق على عمر فرج مهاجم الزمالك.

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