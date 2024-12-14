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قصة محمد الشناوي.. 10 صور ترصد رحلة "شنّو" من مركز شباب إلى الأهلي

08:34 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي في بدايته
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي 1
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي أمام الأهلي خلال تواجده في فريق بيتروجيت (1)
  • عرض 21 صورة
    حازم الحديدي مع محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد صلاح والشناوي من مباراة منتخب مصر وكاب فيردي
  • عرض 21 صورة
    الراحل حازم الحديد ومحمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمود الخطيب ومحمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي 1
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي في الطائرة
  • عرض 21 صورة
    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
  • عرض 21 صورة
    محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي
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بدأ حارس النادي الأهلي محمد الشناوي رحلته في نادي الحامول بمحافظة كفر الشيخ بدوري القسم الثالث المصري، حتى وصل إلى قيادة فريق الأهلي ومنتخب مصر.

ويحرس محمد الشناوي مرمى الأهلي في مواجهة باتشوكا اليوم في إطار منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.

ولد الشناوي عام 1988 في مدينة الحامول، وانضم إلى مدرسة الكرة بنادي الحامول القديم، وعمره 10 أعوام، وتدرج في قطاع الناشئين حتى 14 عامًا.

صرح علي عثمان مدرب حراس الحامول لمصراوي، بأن ضياء السيد اكتشف محمد الشناوي أثناء زيارة إلى نادي الحامول مع أحمد مجاهد رئيس نادي الحامول الأسبق، فرشحه إلى مدرب الأهلي بقطاع الناشئين، إبراهيم عبد العزيز.

انتقل الشناوي إلى قطاع الناشئين بالاهلي وكان يذهب يوميا ثم يعود إلى الحامول لعدم وجود مكان للإقامة، لكنه انقطع عن التدريبات لأشهر معدودة إلى أن عاد مرة أخرى.

استغنى عنه النادي الأهلي لازدحام قائمة الفريق، وكان رفقته أحمد عادل عبد المنعم، فتعاقد نادي طلائع الجيش مع "الشناوي"، ثم انتقل إلى نادي بتروجيت، إلى أن عاد إلى النادي الأهلى مرة أخرى.

قصة محمد الشناوي محمد الشناوي حارس الأهلي الأهلي وباتشوكا الاهلي اليوم
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