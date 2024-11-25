ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال صلاح.. نيمار وزوجته.. سيارة أفشة

على الشاطيء وسلمها جائزة.. كيف يستمتع محمد صلاح بأسعد لحظاته مع عائلته؟

"أحدهم بسبب ابنته وآخر أثار الجدل".. 20 صور لأبرز احتفالات محمد صلاح

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال احتفاله بهدفيه في مرمى ساوثهامبتون الإنجليزي أمس.

وشارك النجم البرازيلي نيمار، متابعيه صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة رفقة زوجته.

وقام رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، رفقة محمد مجدى أفشة.

كما نشر النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات.

وحرص كليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر محمد مجدى أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له من أمام سيارته.

كما قام أشرف داري لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.

وقام كريم بنزيما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، بنشر صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات داخل أرض الملعب.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وحرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على نشر صورة له رفقة أحد أصدقائه.