15 صور لاحتفالات لاعبي الزمالك مع زوجاتهم بالفوز على بيراميدز

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

احتفل العديد من نجوم نادي الزمالك مع زوجاتهم، بعد الفوز على بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى توجيه زوجات اللاعبين الدعم لهم عقب نهاية المباراة.

وكان نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره بيراميدز، بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح، في إطار الدور نصف النهائي.

وشاركت ملك أحمد زوجة حسام عبد المجيد نجم نادي الزمالك زوجها، احتفالات الفوز على بيراميدز، من داخل الملعب، حيث قامت بنشر العديد من الصور من داخل ملعب "آل نهيان"، الذي أقيم عليه اللقاء، وعلقت: "إلى النهائي.. ألف مبروك يا حبيبي ربنا يحميك ويباركلي فيك وأشوفك دايما ناجح وأنا في ظهرك".

كما نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك صورة لزوجها، وهو يحمل جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام بيراميدز، ووضعت عليها رمز تعبيري "قلب".

وعلى الجانب الآخر، علقت هبة الجزيري زوجة لاب الزمالك سيف الدين الجزيري، على أداء حكم مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث قامت بنشر صورة للحكم وكتبت عليها "جنني".

واحتفلت زوجة محمد عواد بصعود الزمالك إلى نهائي السوبر المصري، حيث قامت بنشر صورة، علقت عليها "إلى النهائي".