كواليس تهديد هنري بسبب "لمسة يد" قبل مونديال 2010

روى بكاري سانيا، لاعب منتخب فرنسا ونادي أرسنال الإنجليزي السابق، ما عناه زميله السابق تييري هنري، بسبب لمسة يده الشهيرة في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2010.

لمسة يد مثيرة للجدل تؤهل فرنسا لكأس العالم

في نوفمبر 2009، ضمنت لمسة يد من تيري هنري تأهل فرنسا لكأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، وذلك خلال مباراة الإياب من الملحق المؤهل لكأس العالم 2010، أمام منتخب أيرلندا على ملعب فرنسا.

وافتتحت أيرلندا التسجيل بركلة جزاء نفذها روبي كين، ثم، في الوقت الإضافي، لمس تيري هنري الكرة بيده قبل أن يمررها إلى ويليام جالاس الذي سجل هدفًا. وتأهلت فرنسا لكأس العالم (1-1 في مباراة الإياب، 2-1 في مجموع المباراتين).

تهديد تييري هنري

قال بكاري سانيا في حوار عبر منصة "90 plus kora" على "يوتيوب": "تييري هنري اضطر لإرسال ابنته إلى المدرسة مع حراس شخصيين بسبب التهديدات التي تلقاها، بسبب لمسة اليد أمام أيرلندا، كان الأمر خطيرا، الجميع كان ضده".

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