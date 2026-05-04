هالاند أساسيًا.. التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري

خطف النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، الأنظار رفقة بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي، خلال مباراة الفريق المقامة حاليا أمام إيفرتون بالبريميرليج.

ويلاقي مانشستر سيتي حاليا نظيره إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الـ35 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

لقطة طريفة بين مرموش وجوارديولا

وخلال متابعة النجم المصري مباراة فريقه أمام إيفرتون من على مقاعد البدلاء، ظهر بيب جوارديولا خلال دخوله في وصلة ضحك مع النجم المصري على مقاعد البدلاء.

ويتواجد عمر مرموش على مقاعد بدلاء فريقه السيتي في مواجهة إيفرتون، ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام مرموش مع مان سيتي هذا الموسم

وشارك مرموش خلال الموسم الحالي 2025-2026، رفقة مان سيتي في 31 مباراة بمختلف البطولات، معظمهم كبديل.

وخلال 31 مباراة شارك فيها مرموش مع السيتي، تمكن من تسجيل 6 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

