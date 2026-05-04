استقر الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/2026.

ويدخل مانشستر سيتي المباراة ساعيًا لمواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب، في ظل صراع قوي على اللقب خلال الأمتار الأخيرة من المسابقة.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام إيفرتون:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونيز – خوسانوف – جويهي – آيت نوري

خط الوسط: برناردو سيلفا – أوريلي

خط الوسط الهجومي: سيمينو – شرقي – جيريمي دوكو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بينما يأتي إيفرتون في المركز الحادي عشر برصيد 47 نقطة، ما يمنح اللقاء أهمية كبيرة لكلا الفريقين في سباق ترتيب الجدول.

