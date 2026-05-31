مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

ألمانيا

- -
21:45

فنلندا

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

- -
19:00

نادي تايجرز

مباريات ودية - منتخبات

أمريكا

- -
22:30

السنغال

جميع المباريات

إعلان

بقيادة أمين عمر.. رباعي التحكيم المصري يغادر القاهرة للمشاركة في كأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

12:57 م 31/05/2026

الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

غادر طاقم التحكيم المصري المشارك في بطولة كأس العالم 2026 القاهرة، تمهيدًا للمشاركة في الحدث العالمي الذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

طاقم التحكيم المصري الذي يشارك في كأس العالم

ويضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر حكمًا للساحة، إلى جانب المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بالإضافة إلى محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو.

ومن المنتظر أن ينتظم الحكام المصريون في معسكر إعداد بمدينة ميامي الأمريكية حتى 9 يونيو المقبل، وذلك ضمن البرنامج التحضيري الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادًا لانطلاق البطولة.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما ستقام منافساتها في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بإجمالي 104 مباريات.

كما تسجل هذه النسخة حدثًا تاريخيًا للتحكيم المصري، حيث تشهد للمرة الأولى تواجد أربعة حكام مصريين في بطولة كأس العالم، في إنجاز يعكس المكانة التي وصل إليها التحكيم المصري على الساحة الدولية.

ويأتي اختيار الطاقم المصري للمشاركة في المونديال تأكيدًا على الثقة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستويات المحلية والقارية والدولية، في ظل الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحكام المصريين المشاركين في كأس العالم منتخب مصر كأس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

بسبب "أزمة الكهرباء".. تحذيرات من كارثة صحية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة
شئون عربية و دولية

بسبب "أزمة الكهرباء".. تحذيرات من كارثة صحية بمستشفى شهداء الأقصى في غزة
الحكومة تلاحق مخالفي البناء في العيد. حملات لإزالة التعديات بالمحافظات
أخبار مصر

الحكومة تلاحق مخالفي البناء في العيد. حملات لإزالة التعديات بالمحافظات
تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تحذير من ارتفاع الحرارة
أخبار مصر

تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.. تحذير من ارتفاع الحرارة
15 صورة لـ أحمد سعد بإطلالات مثيرة للجدل
زووم

15 صورة لـ أحمد سعد بإطلالات مثيرة للجدل

من نوبل السلام لمعارك انقسام.. كيف تحولت إثيوبيا في عهد آبي أحمد؟
شئون عربية و دولية

من نوبل السلام لمعارك انقسام.. كيف تحولت إثيوبيا في عهد آبي أحمد؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة ما بعد الموت.. كيف تحولت المقابر إلى سلعة نادرة في الريف المصري؟
القاهرة تتجاوز الـ35 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة تضرب البلاد حتى الجمعة