غادر طاقم التحكيم المصري المشارك في بطولة كأس العالم 2026 القاهرة، تمهيدًا للمشاركة في الحدث العالمي الذي يقام خلال الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويضم الطاقم المصري الحكم الدولي أمين عمر حكمًا للساحة، إلى جانب المساعدين محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، بالإضافة إلى محمود عاشور حكمًا لتقنية الفيديو.

ومن المنتظر أن ينتظم الحكام المصريون في معسكر إعداد بمدينة ميامي الأمريكية حتى 9 يونيو المقبل، وذلك ضمن البرنامج التحضيري الذي يشرف عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استعدادًا لانطلاق البطولة.

وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، كما ستقام منافساتها في 16 مدينة موزعة على الدول الثلاث المستضيفة، بإجمالي 104 مباريات.

كما تسجل هذه النسخة حدثًا تاريخيًا للتحكيم المصري، حيث تشهد للمرة الأولى تواجد أربعة حكام مصريين في بطولة كأس العالم، في إنجاز يعكس المكانة التي وصل إليها التحكيم المصري على الساحة الدولية.

ويأتي اختيار الطاقم المصري للمشاركة في المونديال تأكيدًا على الثقة التي يحظى بها التحكيم المصري على المستويات المحلية والقارية والدولية، في ظل الدعم المستمر الذي يقدمه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة.