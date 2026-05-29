الدوري المصري

زد

0 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

البنك الأهلي

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

المقاولون العرب

2 0
17:00

مودرن سبورت

بينهما إبراهيموفيتش ورونالدينيو.. نجوم باريس التاريخيون يحضرون نهائي دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

06:21 م 29/05/2026

إبراهيموفيتش ورونالدينيو (1)

يجتمع عدد من أساطير نادي باريس سان جيرمان في العاصمة المجرية بودابست من أجل حضور نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأرسنال

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية في السابعة مساء غدٍ السبت على ملعب بوشكاش أرينا في مدينة بودابست عاصمة المجر.

وأوضح الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان أن مجموعة من أبرز النجوم الذين ساهموا في كتابة تاريخ النادي ستتواجد في بودابست لمساندة الفريق خلال النهائي الأوروبي المرتقب.

نجوم باريس سان جيرمان

وتضم قائمة النجوم الحاضرين كلاً من: جيمي ألجيرينو، ميلان بيسيفاك، كليمنت شانتوم، أمارا دياني، ديدييه دومي، بوكاري درامي، ديفيد جينولا، لودوفيك جولي، جيوم هورو، زلاتان إبراهيموفيتش، كريستوف جاليه، بريسنيل كيمبيمبي، لوران ليروي، دانييل ليوبويا، ديفيد لويز، كلود ماكيليلي، بليز ماتويدي، باتريك مبوما، جيريمي مينيه، برونو نغوتي، بارثولوميو أوجبيتش، فابريس بانكارت، خافيير باستوري، باوليتا، إريك رابيساندراتانا، رونالدينيو، جيروم روثين، مامادو ساكو، أمارا سيمبا، سلفاتوري سيريجو، خوان بابلو سورين، سياكا تييني، سامي تراوري، وجان-لوك فاسور.

ويأتي هذا التجمع في إطار دعم الفريق خلال واحدة من أهم اللحظات في تاريخه، حيث تلتقي أجيال مختلفة من نجوم النادي لمشاركة الجماهير أجواء النهائي الأوروبي.

وكان باريس سان جيرمان قد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه خلال الموسم الماضي، ويطمح الآن للحفاظ على اللقب وتحقيق البطولة للموسم الثاني على التوالي.

باريس سان جيرمان أرسنال دوري أبطال أوروبا

