شهدت مدينة لايبزيج الألمانية حالة من التوتر الأمني قبل ساعات من نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما اندلعت اشتباكات بين جماهير كريستال بالاس ورايو فاليكانو في محيط عدد من المطاعم والساحات العامة.

ووفقًا لما أعلنته الشرطة الألمانية، بدأت الأحداث عندما هاجمت مجموعة تضم نحو 300 من مشجعي رايو فاليكانو تجمعات لجماهير كريستال بالاس، ما أدى إلى تبادل إلقاء الزجاجات وأكواب المشروبات وبعض قطع الأثاث، وسط حالة من الفوضى في المنطقة.

استفزاز الجماهير الإسبانية

كما تدخلت قوات الأمن في واقعة أخرى منفصلة بعد قيام نحو 60 من مشجعي كريستال بالاس باستفزاز الجماهير الإسبانية، الأمر الذي ساهم في تصعيد التوترات بين الطرفين قبل المباراة المرتقبة.

وأكدت السلطات الألمانية احتجاز شخصين على خلفية أعمال الشغب، فيما تعرض شرطيان لإصابات طفيفة أثناء التعامل مع الأحداث، دون أن تؤثر الإصابات على استكمال مهامهما الأمنية. كما أجرت الشرطة عمليات تحقق من الهوية شملت أكثر من 300 شخص ضمن خطة التأمين المكثفة للنهائي الأوروبي.

مشوار الفريقين إلى النهائي

وكان كريستال بالاس قد بلغ المباراة النهائية بعد تفوقه على شاختار دونيتسك بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي نصف النهائي.

في المقابل، حجز رايو فاليكانو مقعده في النهائي عقب الفوز على ستراسبورج بنتيجة 2-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتترقب الجماهير الأوروبية مواجهة قوية بين الفريقين على ملعب النهائي في لايبزيج، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان عدم تكرار أحداث الشغب التي سبقت اللقاء.

