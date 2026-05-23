مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، تستعد ولاية تكساس، لاستضافة سبع مباريات في البطولة، بما في ذلك مباراة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والبرتغال، إلا أن الأمر أصبح موضع شك كع تفشي فيروس إيبولا.

وتأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية لكأس العالم 2026 بعد فوزها في مباراة فاصلة ضد جامايكا، إلا أنه تتزايد المخاوف في البلاد بشأن انتشار فيروس إيبولا، وإعلان منظمة الصحة العالمة حالة "طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً".

الفيروس في الكونغو يزيد المخاوف بشأن كأس العالم

لا يتوقف الأمر على انتشار فيروس إيبولا، فهناك مخاوف من انتشار سلالة بونديبوجيو من الفيروس، ووصفت منظمة الصحة العالمية تفشي المرض بأنه "استثنائي"، إذ لا توجد علاجات أو لقاحات معتمدة خاصة بفيروس بونديبوجيو، على عكس سلالات إيبولا زائير.

ويشتبه في وفاة 177 شخصًا على الأقل نتيجة للفيروس، في حين أن هناك أيضًا ما يقرب من 750 حالة مشتبه بها من الإيبولا في شرق الكونغو.

وقال الصحفي الكونغولي إيثان براتون في تصريحات لشبكة RTÉ الإخبارية: "أعتقد أن الكلمة المناسبة الآن هي الحذر، وليس الخوف تماماً. الإيبولا ليس شديد العدوى، قبل انطلاق كأس العالم، أعتقد أن الناس متحمسون للغاية بشكل عام. من الواضح أن هذه هي المرة الأولى التي نستضيف فيها حدثًا كهذا، وكرة القدم ليست بالضرورة الرياضة الأكثر شعبية هنا".

وأضاف: "نحن متحمسون دائماً لإقامة فعاليات كبيرة في المدينة، ومن المحتمل أن يكون هذا الحدث هو الأكبر الذي شهدناه على الإطلاق في المدينة. الناس متحمسون للغاية بشكل عام، حتى الآن، لم تكن هيئة الرياضة لدينا متواصلة بشكل كبير بشأن هذا الأمر، وهم يتولون كل شيء تقريبًا. إنه نوع من الأمور التي تتطلب الانتظار والترقب".

وأوضح: "أنا متأكد من أنهم يعملون على شيء ما، ولكن مهما كانت خططهم حتى الآن، فإنهم لم يعلنوا عنها للجمهور، أعتقد أنه في أسوأ الأحوال، قد يتم تأجيل مباراة البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية في 17 يونيو، أو تغيير موعدها. لا أتوقع إلغاءها في الوقت الحالي، ولكن من يدري؟".

واختتم: "سيكون ذلك مخيباً للآمال. لكن من الواضح أن السلامة أولاً هي الأهم، لا أرى أنه سيتم إلغاؤه حقاً. وأنا متأكد من وجود خطط بديلة في حال حدوث أمر جلل. لكن كما قلت، لم تصدر الهيئة الرياضية أي بيانات رسمية حتى الآن. علينا فقط أن ننتظر ونرى ما يخططون له."

الكونغو في كأس العالم 2026

تعتبر هذه هي المشاركة الأولى للكونغو في كأس العالم 2026، منذ مشاركتها في بطولة عام 1974 باسم زائير.

ويفتتح منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره في كأس العالم، بمواجهة البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، يوم 17 يونيو المقبل.

