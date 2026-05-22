أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل 2026.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمسكيك.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تم تقسيمهم على 12 مجموعة.

الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم

وقبل أيام من بطولة كأس العالم 2026، نتذكر العديد من الأرقام التاريخية في البطولة، وبالأخص قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويحتل النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزة، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 16 هدفا.

قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

1- ميروسلاف كلوزه، ألمانيا، 16 هدفا

2- رونالدو، البرازيل، 15 هدفا

3- جيرد مولر، ألمانيا، 13 هدفا

4- ليونيل ميسي، الأرجنتيني، 13 هدفا

5- جاست فونتين، فرنسا، 13 هدفا

6- بيليه، البرازيل، 12 هدفا

7- مبابي، فرنسا، 12 هدفا

