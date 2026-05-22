الدوري المصري

الجونة

2 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 1
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

90 93
17:00

فيل دي داكار

جميع المباريات

نجم ألمانيا السابق في الصدارة.. قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم

كتب : يوسف محمد

09:27 م 22/05/2026
    الألماني ميروسلاف كلوزه
    ميروسلاف كلوزه
    ميروسلاف كلوزه
    اللاعب المخضرم ميروسلاف كلوزه
    الهداف الالماني ميروسلاف كلوزه
    رونالدو وعائلته
    رونالدو الظاهرة ونجله
    ميسي ورونالدو ومبابي وفينيسيوس في إعلان جديد
    نجم الكريكيت الهندي ساشين تيندولكار مع ميسي
    أحداث شغب في زيارة ميسي للهند (4) (1)
    ليونيل ميسي (1)
    ليونيل ميسي (2)
    ميسي ضد أنجولا
    ليونيل ميسي (4)

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في يونيو المقبل 2026.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

وتقام النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمسكيك.

ومن المقرر انطلاق بطولة كأس العالم 2026، يوم 11 يونيو المقبل 2026 وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

وتشهد النسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، تم تقسيمهم على 12 مجموعة.

الهدافين التاريخيين لبطولة كأس العالم

وقبل أيام من بطولة كأس العالم 2026، نتذكر العديد من الأرقام التاريخية في البطولة، وبالأخص قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويحتل النجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزة، صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لكأس العالم، برصيد 16 هدفا.

قائمة الهدافين التاريخيين لكأس العالم

1- ميروسلاف كلوزه، ألمانيا، 16 هدفا

2- رونالدو، البرازيل، 15 هدفا

3- جيرد مولر، ألمانيا، 13 هدفا

4- ليونيل ميسي، الأرجنتيني، 13 هدفا

5- جاست فونتين، فرنسا، 13 هدفا

6- بيليه، البرازيل، 12 هدفا

7- مبابي، فرنسا، 12 هدفا

جيل زد يشعل أزمة في الهند عبر "حزب شعب الصراصير".. ما القصة؟
بعد 3 أيام من البحث.. العثور على جثمان طفل غرق بمصرف في كفر الشيخ (صور)
بالصور- كريم عبد العزيز يتألق في العرض الخاص لفيلم "7 Dogs"
"غياب أرنولد ولاعبي ليفربول".. مفاجآت في قائمة إنجلترا لبطولة كأس العالم
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراخ؟
بسبب أعمال صناعية.. هزة أرضية خفيفة شرق القاهرة بقوة 2.1 ريختر
بدء تداول السكر في البورصة السلعية.. كيف تستفيد الأسواق من هذا القرار؟
بناةُ الهرم الأكبر جعلوه مقاومًا للزلازل.. كيف حدث ذلك طوال 4600 عام؟