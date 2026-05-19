"احتفالات جنونية".. أنشيلوتي يفاجئ نيمار ويعلن قائمة البرازيل لكأس العالم (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

12:50 ص 19/05/2026 تعديل في 12:56 ص
  نيمار (1)
كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، القائمة النهائية للسيليساو، التي ستخوض غمار بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت القائمة ألتي أعلنها أنشيلوتي، مفاجأة مدوية، بضم اللاعب نيمار جونيور، بعد أنباء عدم استدعائه بسبب كثرة الإصابات وعدم ثبات مستواه.

قائمة منتخب البرازيل لكأس العالم 2026

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول)، إيدرسون (فنربخشة)، ويفرتون (جريميو).

فى الدفاع: أليكس ساندرو (فلامينجو)، بريمر (يوفنتوس)، دانيلو (فلامينجو)، دوجلاس سانتوس (زينيت سانت بطرسبرغ)، جابرييل ماجالهايس (أرسنال)، روجر إيبانيز (الأهلي)، ليو بيريرا (فلامينجو)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان)، ويسلى (روما).

خط الوسط: كاسيميرو (مانشستر يونايتد)، برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)، لوكاس باكيتا (فلامينجو)، فابينيو (الاتحاد)، دانيلو سانتوس (بوتافوجو).

الهجوم: فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، رافينيا (برشلونة)، ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد)، جابرييل مارتينيلى (أرسنال)، نيمار (سانتوس)، إندريك (ليون)، إيجور تياجو (برينتفورد)، لويز هنريكى (زينيت سانت بطرسبرغ)، ريان (بورنموث).

