مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
22:15

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
21:30

مانشستر سيتي

جميع المباريات

إعلان

بعد فوز أرسنال علي بيرنلي.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2026-2026

كتب : محمد عبد الهادي

12:45 ص 14/05/2026 تعديل في 19/05/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نادي أرسنال (5)
  • عرض 13 صورة
    فرصة ضائعة من إيزي لاعب أرسنال
  • عرض 13 صورة
    نادي أرسنال (3)
  • عرض 13 صورة
    نادي أرسنال (1)
  • عرض 13 صورة
    أرسنال
  • عرض 13 صورة
    مباراة أرسنال وبيرنلي
  • عرض 13 صورة
    مباراة أرسنال وبيرنلي
  • عرض 13 صورة
    نادي أرسنال (2)
  • عرض 13 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد
  • عرض 13 صورة
    مباراة أرسنال وأتليتكو مدريد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل فريق مانشستر سيتي، تربعه علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه مساء الإثنين، علي بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بنتيجة 1-0 علي بيرنلي، ليصل للنقطة 82، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 77 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال علي بيرنلي


1- آرسنال 82 نقطة

2- مانشستر سيتي 77 نقطة

3- مانشستر يونايتد 68 نقطة

4- أستون فيلا 62 نقطة

5- ليفربول 59 نقطة

6- بورنموث 55 نقطة

7- برايتون 53 نقطة

8- برينتفورد 52 نقطة

9- سندرلاند 51 نقطة

10- تشيلسي 49 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 49 نقطة

12- إيفرتون 49 نقطة

13- فولهام 49 نقطة

14- ليدز يونايتد 47 نقطة

15- كريستال بالاس 45 نقطة

16- نوتينجهام فورست 43 نقطة

17- توتنهام 38 نقطة

18- وست هام 36 نقطة

19- بيرنلي 21 نقطة

20- وولفرهامبتون 19 نقطة

اقرأ أيضًا:

إبراهيم حسن: اشتغلت أنا وحسام في "فرن عيش" علشان اختبارات الأهلي

رغم ظروفه الصحية.. 20 صورة لـ محمود الخطيب في 4 عزاءات بأسبوع

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال بيرنلي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
نصائح طبية

"سلاح ذو حدين".. متى تصبح الفيتامينات خطرا على الصحة؟
مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون.. ما السبب؟
شئون عربية و دولية

مخاوف إسرائيلية متزايدة من "عسكرة" مطار بن جوريون.. ما السبب؟
20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
رياضة محلية

20 صورة من مران سيراميكا استعدادًا لمواجهة الزمالك في مرحلة الحسم بالدوري
18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط
حوادث وقضايا

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط
بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي
زووم

بعد احتفالية "فرحة مصر".. بوسي توجه رسالة لـ انتصار السيسي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط