"الفيل على الشجرة".. ملخص فوز أرسنال على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يواصل فريق مانشستر سيتي، تربعه علي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد فوزه مساء الإثنين، علي بيرنلي، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي.

وفاز أرسنال بنتيجة 1-0 علي بيرنلي، ليصل للنقطة 82، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف برصيد 77 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال علي بيرنلي



1- آرسنال 82 نقطة

2- مانشستر سيتي 77 نقطة

3- مانشستر يونايتد 68 نقطة

4- أستون فيلا 62 نقطة

5- ليفربول 59 نقطة

6- بورنموث 55 نقطة

7- برايتون 53 نقطة

8- برينتفورد 52 نقطة

9- سندرلاند 51 نقطة

10- تشيلسي 49 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 49 نقطة

12- إيفرتون 49 نقطة

13- فولهام 49 نقطة

14- ليدز يونايتد 47 نقطة

15- كريستال بالاس 45 نقطة

16- نوتينجهام فورست 43 نقطة

17- توتنهام 38 نقطة

18- وست هام 36 نقطة

19- بيرنلي 21 نقطة

20- وولفرهامبتون 19 نقطة

