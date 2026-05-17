يخوض فريق الجيش الملكي مواجهة مصيريه وحاسمة عندما يحل ضيفًا على نظيره صن داونز اليوم الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



موعد مباراة الجيش الملكي وصن داونز في نهائي دوري أبطال أفريقيا



وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً على ستاد "لوفتوس فيرسفيلد" بجنوب أفريقيا.



وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD2.



يدخل صن داونز اللقاء مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ويأمل الفريق الجنوب أفريقي في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه الأفضلية قبل مواجهة الإياب في المغرب، خاصة أنه يبحث عن التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة عام 2016 على حساب الزمالك.



على الجانب الآخر، يطمح الجيش الملكي للخروج بنتيجة جيدة خارج ملعبه، من أجل تسهيل مهمته في لقاء العودة، أملاً في استعادة اللقب القاري الغائب عن النادي منذ عام 1985، وهي النسخة الوحيدة التي تُوج بها الفريق المغربي بدوري أبطال أفريقيا.



يذكر أن يحصل الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا يحصل على جائزة مالية تُقدر بـ6 ملايين دولار، بعد قرار كاف بزيادة قيمة الجوائز بمليوني دولار مقارنة بالنسخة الماضية.



