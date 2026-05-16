هدف ملغي وتقدم للأبيض.. ملخص الشوط الأول من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

مشادة قوية بين جماهير اتحاد العاصمة والزمالك في مدرجات ستاد القاهرة

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، في إطار منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026.

نتيجة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الآن

ويتقدم نادي الزمالك على حساب نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه عدي الدباغ في الشوط الأول.

وأحرز الدباغ هدف تقدم الفارس الأبيض، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، عند الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول من علامة الجزاء.

ماذا يحدث حال انتهاء مباراة الزمالك واتحاد العاصمة بتقدم الأبيض بهدف دون مقابل

وكان الزمالك تلقى الهزيمة في مباراة الذهاب أمام اتحاد العاصمة الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجزائر.

وحال انتهاء مباراة الإياب بتقدم نادي الزمالك بهدف لمثله، سيتعادل الفريقان في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب بهدف لمثله.

وسيتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح مباشرة، حال انتهاء المباراة بتقدم الأبيض بهدف دون مقابل، ليتم تحديد بطل المسابقة.

اقرأ أيضًا:

5 صور لـ إصابة المهدي سليمان في مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

حكم دولي سابق يعلق على ركلة الجزاء المحتسبة للزمالك أمام اتحاد العاصمة



