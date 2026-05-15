الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

ملخص مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

كتب : يوسف محمد

10:13 م 15/05/2026 تعديل في 16/05/2026
  محمد صلاح (6)
  محمد صلاح (4)
    محمد صلاح (4)
  صلاح وسلوت (4)
    صلاح وسلوت (4)
  صلاح وسلوت (1)
    صلاح وسلوت (1)
  محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (1)
  صلاح وسلوت (2)
    صلاح وسلوت (2)
  صلاح وسلوت (3)
    صلاح وسلوت (3)
  محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (2)
  محمد صلاح (3)
    محمد صلاح (3)
  • عرض 20 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (8)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (9)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (6)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (3)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (7)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (1)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (2)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (10)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (4)
  • عرض 20 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (4)

تلقى فريق ليفربول هزيمة كبيرة أمام نظيره أستون فيلا اليوم، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وبهذا الفوز رفع أستون فيلا رصيده من النقاط، إلى 62 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد ليفربول عند 59 نقطة في المركز الخامس.

تشكيل ليفربول لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي.

خط الدفاع: جو جوميز - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر - كورتيس جونز - ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: ريو نجوموها - كودي جاكبو.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وأستون فيلا:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 8: تسديدة قوية من أولي واتكينز لاعب أستون فيلا تمر أعلى مرمى ليفربول

الدقيقة 16: خطأ في منتصف الملعب لصالح لاعب ليفربول

الدقيقة 24: تسديدة قوية من نجومها لاعب ليفربول تمر بجوار مرمى أستون فيلا

الدقيقة 32: تسديدة قوية من سوبسلاي لاعب ليفربول يتصدى لها حارس أستون فيلا

الدقيقة 42: روجرز يحرز الهدف الأول للأستون فيلا في مرمى ليفربول

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 50: محاولات من لاعبي ليفربول لتسجيل هدف التعادل في مرمى أستون فيلا

الدقيقة 52: فيرجيل فان دايك يسجل الهدف الأول لليفربول في مرم أستون فيلا

الدقيقة 57: أولي واتكينز يسجل الهدف الثاني لأستون فيلا في مرمى ليفربول

الدقيقة 73: أستون فيلا يسجل الهدف الثالث في مرمى ليفربول عن طريق أولي وتكينز

الدقيقة 89: ماكين يحرز الهدف الرابع لأستون فيلا في مرمى ليفربول

الدقيقة 2+90: فان دايك يحرز الهدف الثاني للريدز في مرمى أستون فيلا

الدقيقة 8+90: نهاية المباراة

ليفربول الدوري الإنجليزي ليفربول وأستون فيلا محمد صلاح

انخفض في 5 بنوك.. سعر اليورو مقابل الجنيه خلال أسبوع
