يستعد فريق نادي برشلونة لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم على ملعب الكامب نو في الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني بـ88 نقطة، بينما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 77 نقطة.

وتحتاج كتيبة فليك لتحقيق التعادل مع الريال من أجل حسم لقب الدوري الإسباني رسميا.

تشكيل برشلونة

في حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: إريك جارسيا- كوبارسي- جيرارد مارتن-كانسيلو.

خط الوسط: بيدري- جافي- أولمو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد- فيران توريس- فيرمين لوبيز.

ويجلس على دكة البدلاء: بالدي، أراوخو، ليفاندوفسكي، رافينها، كاسادو، روني باردجي، دي يونج، بيرنال، كوندي، تشيزني، ألير، إسبارت.

تشكيل ريال مدريد

في حراسة المرمى: تيبور كورتوا.

خط الدفاع: ترينت أرنولد - روديجر - هويسن - فيران جارسيا.

خط الوسط: كامافينجا - تشواميني - بيلينجهام.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا - إبراهيم دياز - فينيسيوس جونيور.

ومن خلال تشكيل الفريقين، كشفت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ مصراوي، عن حظوظ أبرز لاعبي ريال مدريد وبرشلونة في اللقاء.

حظوظ نجوم ريال مدريد

حارس مرمى: تيبو كورتورا .. 11 مايو 1992.. لديه تركيز هائل ونشاط وقد يكون متعاون ولديه لياقة بدنية

مدافع: ترينت أرنولد.. 7 أكتوبر 1998.. القمر في منزل الصحة يمنحه طاقة ونشاط ويوظف جهوده بشكل صحيح

لاعب وسط: بلينجهام .. 29 يونيو 2003.. القمر في برج مائي يمنحه أيضا طاقة في الملعب وقد يسجل أهدافا في المباراة، ولديه سرعة بديهة وحسن تصرف.

فينيسيوس جونيور: 12 يوليو 2000.. لديه سرعة بديهة وحسن تصرف ويقظة، وقد يكون نجم المباراة.

حظوظ نجوم برشلونة

حارس مرمى: خوان جارسيا .. 4 مايو 2001.. لديه سرعة بديهة ولديه طاقة بدنية وذهنية ممتازة

مدافع: إريك جارسيا.. 9 يناير 2001.. لديه سرعة بديهة ويقظة وقد يكون لديه حظ جيد، لكن قد يكون مشوشا بسبب معاكسة المريخ

لاعب وسط: بيدري.. 25 نوفمبر 2002.. القمر معاكس معه، وقد لا يكون في أفضل حالاته، وقد يكون معرضا للإصابة

مهاجم: فيرمين لوبيز.. 11 مايو 2003.. الشمس وعطارد في برجه يمنحانه يقظة ونشاط على أرض الملعب إضافة إلى تعاونه مع زملائه.

من يفوز بالمباراة؟

توقعت عبير فؤاد أن ريال مدريد قد يكون له الحظ الأوفر للفوز على برشلونة.