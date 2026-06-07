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سقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام البرازيل، في المباراة الودية التي جمعت بينهما صباح الأحد، في البروفة الأخيرة لكأس العالم 2026.

وخسر الفراعنة بنتيجة 2-1، بعدما سجل منتخب البرازيل الهدف الأول عن طريق برونو جيماريش في الدقيقة السابعة، ثم تعادل منتخبنا المصري في الدقيقة 11 عن طريق مصطفى زيكو، قبل أن يضيف إندريك الثاني للبرازيل.

متابعة مباراة مصر والبرازيل

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: استحواذ وسيطرة للاعبي البرازيل

الدقيقة 5: تسديدة قوية من أحمد فتوح بعد هجمة سريعة للمنتخب المصري.

الدقيقة 7: برونو جيماريش يسجل الاول لمنتخب البرازيل

الدقيقة11: مصطفي زيكو يسجل هدف التعادل لمنتخب مصر بعد تسديدة متقنة.

الدقيقة 13: سيطرة للاعبي منتخب مصر في منتصف ملعب المباراة.

الدقيقة 15: تسديدة ضعيفة لصالح البرازيل ولكن شوبير يتصدي بسهولة.

الدقيقة 17: تغيير أول اضطراري للبرازيل بخروج ويسلي تيكسيرا ونزول دانيلو لويز.

الدقيقة 21: سقوط ياسر إبراهيم للإصابة ولكن المباراة تستمر

الدقيقة 22: هجمة خطيرة لصالح مرموش ولكن ماركينيوس يتدخل بقوة ويوقف الهجمة

الدقيقة 23: بطاقة صفراء لصالح ماركينيوس بسبب تدخله علي مرموش.

الدقيقة 25: مصطفي شوبير ينقذ فرصة هدف محقق للبرازيل عن طريف فينسيوس حونيور.

الدقيقة 27: فينسيوس ينطلق بمهارة عالية من الجبهة اليمني والهجمة تنتهي في يد شوبير.

الدقيقة 29: خطأ لصالح مهند لاشين في منتصف الملعب.

الدقيقة 32: رافيينا يهدد منتخب مصر بتسديدة قوية يتصدي لها شوبير.

الدقيقة 34: ركنية للبرازيل وشوبير يبعدها خارج الملعب

الدقيقة 36: عرضية من فتوح ودفاعات البرازيل تبعدها

الدقيقة 38: شوبير ينقذ فرصة هدف محقق للبرازيل

الدقيقة 41: هجمة خطيرة لصالح البرازيل ودفاعات مصر تتصدي وتبعد الكرة.

الدقيقة 44: ركنية لصالح البرازيل ودفاع منتخبنا الوطني يبعدها

الدقيقة 45: الحكم يضيف 4 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة45+2: هجمة لصالح البرازيل تنتهي بضربة مرمي.

الدقيقة 45+4: الحكم يطلق صافرة انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني ونزول محمد صلاح ومحمد عبدالمنعم للمباراة.

الدقيقة 48: استحواذ لصالح البرازيل والكرة تنتهي بركنية.

الدقيقة 51: هدف ثاني للبرازيل عن طريق إندريك.

الدقيقة 53: هجمة خطيرة لصالح البرازيل ودفاعات المنتخب تتصدي.

الدقيقة 57: عرضية من أحمد توح بعد تمريرة طولية من صلاح ولكنها تنتهي في يد حارس البرازيل.

الدقيقة 59: ركنية لصالح المنتخب المصري دفاعات البرازيل تبعدها.

الدقيقة 60: تمريرات في منتصف ملعب منتخبنا الوطني لتهدئة اللعب.

الدقيقة 63: ضغط وهجوم متواصل للاعبي منتخب مصر ودفاعات البرازيل تصدي.

الدقيقة 65: تسلل علي فتوح بعد هجمة للفراعنة.

الدقيقة 74: هجمة غير مكتملة عن طريق محمد صلاح الذي مرر الكرة لمرموش ومرت خارج الملعب.

الدقيقة 75: خروج مهند لاشين و محمد هاني وأحمد فتوح ومصطفي زيكو، ونزول إمام عاشور وطارق علاء، وإبراهيم عادل وكريم حافظ.

الدقيقة 76: هجمة خطيرة للبرازيل ودفاعات مصر تبعدها.

الدقيقة 81: محاولة من صلاح وإمام عاشور لاختراق دفاعات البرازيل.

الدقيقة 83: خطأ للبرازيل في منتصف الملعب بعد تدخل من ياسر إبراهيم

الدقيقة 85: نزول حمزة عبدالكريم وزيزو، وخروج عمر مرموش مروان عطية.

الدقيقة 90: الحكم يضيف 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 90+2: زيزو يسدد كرة قوية من خارج الـ18 تمر بجوار المرمي.

الدقيقة 90+5: الحكم يطلق انتهاء صافرة اللقاء بفوز البرازيل بنتيجة 2-1.