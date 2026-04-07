تتصاعد التكهنات في الفترة الأخيرة حول موقف منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتتواجد إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم رفقة منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

تصريحات وزير الرياضة الإيراني

تحدث أحمد دنيا مالي في تصريحات نشرتها وكالة رويترز الإخبارية اليوم الثلاثاء قال فيها: "الحكومة الإيرانية لم تحسم موقفها بعد من مشاركة المنتخب في كأس العالم".

وأوضح: "لم نتلق ردًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتي الأن بنقل مبارياتنا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "لوائح فيفا تقتضي بتأمين المنتخبات المشاركة في البطولة، وحتي هذه اللحظة لا توجد ضمانات وبالتالي فرص مشاركة إيران في المباريات التي تستضيفها أمريكا غير متوفرة بالوقت الحالي".

واختتم: "القرار مازال معلقًا حتي نتلقي ردًا من فيفا، لتكون جميع الاحتمالات مفتوحة أمامنا".

