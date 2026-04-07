دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

ريال مدريد

21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

وزير الرياضة الإيراني يكشف آخر مستجدات أزمة المشاركة بالمونديال

كتب : محمد عبد الهادي

04:30 م 07/04/2026 تعديل في 04:43 م

منتخب إيران

تتصاعد التكهنات في الفترة الأخيرة حول موقف منتخب إيران من المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وتتواجد إيران في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم رفقة منتخبات مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

تصريحات وزير الرياضة الإيراني

تحدث أحمد دنيا مالي في تصريحات نشرتها وكالة رويترز الإخبارية اليوم الثلاثاء قال فيها: "الحكومة الإيرانية لم تحسم موقفها بعد من مشاركة المنتخب في كأس العالم".

وأوضح: "لم نتلق ردًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حتي الأن بنقل مبارياتنا من الولايات المتحدة".

وأضاف: "لوائح فيفا تقتضي بتأمين المنتخبات المشاركة في البطولة، وحتي هذه اللحظة لا توجد ضمانات وبالتالي فرص مشاركة إيران في المباريات التي تستضيفها أمريكا غير متوفرة بالوقت الحالي".

واختتم: "القرار مازال معلقًا حتي نتلقي ردًا من فيفا، لتكون جميع الاحتمالات مفتوحة أمامنا".

منتخب إيران كأس العالم منتخب مصر

إيران تهدد بـ"إغراق المنطقة في ظلام دامس" إذا استهدفت واشنطن محطات الكهرباء
إنهاء ازدواجية غرامات الأرز.. الحكومة تتحرك لتخفيف العبء عن المزارعين
عادة صباحية شائعة قد ترفع ضغط الدم بشكل مفاجئ.. احذرها
بين الانفراجة والضغط.. سيناريوهات تكلفة حرب إيران على الاقتصاد المصري
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى توضح
