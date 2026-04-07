شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب لدى جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، والتي قررت تنظيم وقفة احتجاجية داخل وخارج ملعب الأنفيلد.

تفاصيل الوقفة الاحتجاجية لجماهير ليفربول

كشف موقع "ذا أتلتيك" البريطاني أن رابطة مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي أعلنت تنظيم احتجاجات داخل وخارج ملعب أنفيلد اعتراضاً على زيادة أسعار التذاكر من قبل النادي في الفترة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن جماهير ليفربول ستبدأ وقفتها الاحتجاجية بداية من مباراة فولهام في الدوري الانجليزي السبت المقبل.

من جانبه نشر موقع ليفربول إيكو بيان رابطة الجماهير وجاء فيه: "لقد اختار نادي ليفربول لكرة القدم تجاهل المعارضة الواضحة والساحقة من جماهيره والمضي قدماً في خطط زيادة أسعار التذاكر للمواسم الثلاثة المقبلة".

وتابع: "الجماهير لا تقبل هذا القرار، وإذا لم يستمع مالكو النادي، فسنجبرهم على ذلك، لم يعد الأمر يتعلق بالتشاور، فقد فاتت تلك الفرصة، الأمر يتعلق الآن بالعمل".

وشدد على: "إذا لم يُقدّر النادي أصوات المشجعين، فسنجعل من الصعب تجاهلنا، لقد أبلغ مجلس المشجعين النادي رسميًا بأن هناك إجراءً قادمًا، والآن يقع على عاتقنا جميعًا دعمه".

واختتم البيان: "أكدت منظمة "SoS" أنه تم إبلاغ النادي بتنظيم مظاهرات، ولم تُكشف تفاصيل إضافية بعد، ولكن من المقرر تنظيم شكل من أشكال الاحتجاج خلال مباراة الفريق على أرضه ضد فولهام نهاية هذا الأسبوع.

أول رد من وكيل ماتا ماجاسا على أنباء انتقاله إلى الأهلي



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا.. ما موقف حراسة المرمي؟



