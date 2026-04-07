مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00

الأهلي

الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

إنبي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
21:00

أرسنال

إعلان

جماهير ليفربول تستعد لتنظيم وقفة احتجاجية بـ الأنفيلد.. ما القصة؟

كتب : محمد عبد الهادي

01:20 م 07/04/2026

جماهير ليفربول

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت الساعات الماضية، حالة من الغضب لدى جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، والتي قررت تنظيم وقفة احتجاجية داخل وخارج ملعب الأنفيلد.

تفاصيل الوقفة الاحتجاجية لجماهير ليفربول

كشف موقع "ذا أتلتيك" البريطاني أن رابطة مشجعي نادي ليفربول الإنجليزي أعلنت تنظيم احتجاجات داخل وخارج ملعب أنفيلد اعتراضاً على زيادة أسعار التذاكر من قبل النادي في الفترة الأخيرة.

وأضاف التقرير أن جماهير ليفربول ستبدأ وقفتها الاحتجاجية بداية من مباراة فولهام في الدوري الانجليزي السبت المقبل.

من جانبه نشر موقع ليفربول إيكو بيان رابطة الجماهير وجاء فيه: "لقد اختار نادي ليفربول لكرة القدم تجاهل المعارضة الواضحة والساحقة من جماهيره والمضي قدماً في خطط زيادة أسعار التذاكر للمواسم الثلاثة المقبلة".

وتابع: "الجماهير لا تقبل هذا القرار، وإذا لم يستمع مالكو النادي، فسنجبرهم على ذلك، لم يعد الأمر يتعلق بالتشاور، فقد فاتت تلك الفرصة، الأمر يتعلق الآن بالعمل".

وشدد على: "إذا لم يُقدّر النادي أصوات المشجعين، فسنجعل من الصعب تجاهلنا، لقد أبلغ مجلس المشجعين النادي رسميًا بأن هناك إجراءً قادمًا، والآن يقع على عاتقنا جميعًا دعمه".

واختتم البيان: "أكدت منظمة "SoS" أنه تم إبلاغ النادي بتنظيم مظاهرات، ولم تُكشف تفاصيل إضافية بعد، ولكن من المقرر تنظيم شكل من أشكال الاحتجاج خلال مباراة الفريق على أرضه ضد فولهام نهاية هذا الأسبوع.

ليفربول فولهام الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لبس نقاب وقتل خالته وسرق الذهب .. النيابة تُحيل واقعة "سيدة زنين" للجنايات
حوادث وقضايا

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق
أخبار مصر

النفي لا ينهي الأزمة.. برلماني يطالب الحكومة بكشف حقيقة حقل ظهر
أخبار مصر

صور.. وصول 9 أوناش عملاقة إلى محطة سفاجا 2 بميناء سفاجا الكبير
أخبار مصر

أب يعذب طفله ويسجّل الواقعة في فيديو لإجبار والدته على العودة للمنزل بسوهاج
حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير من الكهرباء: تجنبوا الأحمال الثقيلة لعدم فصل التيار وقفل العداد مسبق الدفع
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري والقناة الناقلة
حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
"طلعت مش بنتهم".. مفاجأة جديدة في واقعة تعذيب وقتل طفلة ميت شهالة بالمنوفية
الطقس السيئ .. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس