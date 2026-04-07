دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

21:00

بايرن ميونيخ

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

إنريكي: نعلم صعوبة مباراة ليفربول.. وهدفنا هو التأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

كتب : محمد عبد السلام

06:17 م 07/04/2026

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان_Easy-Resize.com

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أن الفريق الإنجليزي يعد من النخبة على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يلتقي باريس سان جيرمان مع ليفربول غدا الأربعاء، في ذهاب دور ربع النهائي من البطولة.

تصريحات لويس إنريكي

وخلال المؤتمر الصحفي الذي سبق المباراة، أوضح إنريكي أن الفريق ركز في الفترة الماضية على تحقيق نتائج إيجابية في الدوري المحلي، مؤكدا أن تصدر الترتيب يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة قبل خوض المنافسات الأوروبية.

وأضاف أن مهمة الجهاز الفني تتمثل في إيجاد أفضل الحلول للوصول إلى الأداء المطلوب، مع الحفاظ على هوية الفريق وتقديم كرة قدم ممتعة.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه سيسعى لفرض أسلوبه من خلال الاستحواذ على الكرة، رغم إدراكه لقوة ليفربول الذي يمتلك لاعبين مميزين ومدربًا على مستوى عالي.

ولفت إلى أن مباريات ربع النهائي دائمًا ما تكون استثنائية نظرًا لقوة الفرق المتأهلة، مؤكدًا أن هدف فريقه هو بلوغ الدور التالي رغم صعوبة التحدي.

كما شدد إنريكي على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور، موضحًا أن الفريق يتطلع للاستمتاع بالمباراة وتقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه لا يمكن اعتبار أي فريق مرشحا للفوز في هذه المرحلة، محذرا من أن الثقة الزائدة قد تكون سببًا في تعقيد الأمور، ومؤكدًا أن التركيز يجب أن ينصب على الأداء داخل الملعب فقط.

