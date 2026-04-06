مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
18:00

جنوى

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

0 0
17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

نابولي

- -
20:45

ميلان

جميع المباريات

إعلان

لشهرَي فبراير ومارس.. حمدي فتحي ضمن التشكيل المثالي لدوري نجوم قطر

كتب : محمد خيري

02:00 م 06/04/2026

حمدي فتحي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر عن التشكيل المثالي لشهري فبراير ومارس 2026، والذي شهد تواجد الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب نادي الوكرة، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة.

وجاء اختيار حمدي فتحي ضمن الأفضل، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه، حيث أظهر قوة كبيرة في السيطرة على منطقة وسط الملعب، إلى جانب أدواره الدفاعية والهجومية المؤثرة، ما ساهم في تعزيز نتائجه خلال تلك المرحلة.

وخاض لاعب وسط المنتخب الوطني 5 مباريات خلال شهري فبراير ومارس، نجح خلالها في تسجيل هدف مهم أمام فريق أهلي قطر، فضلًا عن مساهماته في خلق عدة فرص تهديفية.

حمدي فتحي يشارك في 17 مباراة

وعلى مستوى الموسم الجاري، شارك حمدي فتحي في 17 مباراة بقميص الوكرة في الدوري، سجل خلالها هدفين، وقدم أداءً ثابتًا جعله أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 26 نقطة، مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة، في ظل سعي الفريق لتحسين موقعه قبل ختام الموسم.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حمدي فتحي الدوري القطري الوكرة القطري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان
أخبار المحافظات

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
أخبار المحافظات

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
نصائح طبية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق