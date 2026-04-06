لشهرَي فبراير ومارس.. حمدي فتحي ضمن التشكيل المثالي لدوري نجوم قطر

أعلن الحساب الرسمي لدوري نجوم قطر عن التشكيل المثالي لشهري فبراير ومارس 2026، والذي شهد تواجد الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب نادي الوكرة، بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة.

وجاء اختيار حمدي فتحي ضمن الأفضل، في ظل المستويات المميزة التي قدمها مع فريقه، حيث أظهر قوة كبيرة في السيطرة على منطقة وسط الملعب، إلى جانب أدواره الدفاعية والهجومية المؤثرة، ما ساهم في تعزيز نتائجه خلال تلك المرحلة.

وخاض لاعب وسط المنتخب الوطني 5 مباريات خلال شهري فبراير ومارس، نجح خلالها في تسجيل هدف مهم أمام فريق أهلي قطر، فضلًا عن مساهماته في خلق عدة فرص تهديفية.

حمدي فتحي يشارك في 17 مباراة

وعلى مستوى الموسم الجاري، شارك حمدي فتحي في 17 مباراة بقميص الوكرة في الدوري، سجل خلالها هدفين، وقدم أداءً ثابتًا جعله أحد الركائز الأساسية في تشكيل الفريق.

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد 26 نقطة، مع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة، في ظل سعي الفريق لتحسين موقعه قبل ختام الموسم.