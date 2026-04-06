"تعويضه صعب".. أسطورة ليفربول يتحدث عن رحيل محمد صلاح

كتب : محمد خيري

01:46 م 06/04/2026

محمد صلاح

تحدث جيمي كاراجر، أسطورة ليفربول السابق، عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح، مشيدًا بما قدمه مع "الريدز" على مدار سنوات طويلة، مؤكدًا أن تعويضه لن يكون أمرًا سهلًا.

وقال كاراجر، في تصريحات لصحيفة "ليفربول إيكو"، اليوم الإثنين: "محمد صلاح لاعب استثنائي، ولم يكن أحد يتوقع أن يصل إلى هذا المستوى مع ليفربول، لقد أصبح واحدًا من أعظم من ارتدوا قميص النادي".

وأضاف: "قضى نحو تسعة مواسم داخل ليفربول، وسر نجاحه الحقيقي يكمن في ثبات مستواه، وهو أمر نادر في كرة القدم".

وتابع: "أكثر ما يعجبني في صلاح هو استمراريته، فهو يشارك في المباريات بشكل منتظم كل أسبوع، وهذا يعكس احترافيته الكبيرة ورغبته الدائمة في التواجد مع الفريق".

وأكمل: "عندما أنظر إلى مسيرته، أشعر بالفخر. صحيح أن الحظ يلعب دورًا في تجنب الإصابات، لكن التزامه ورغبته في اللعب باستمرار يميزانه".

محمد صلاح صعب تعويضه

وأشار كاراجر إلى صعوبة تعويض صلاح، قائلًا: "مرّ على ليفربول مهاجمون كبار مثل لويس سواريز، ومايكل أوين، وروبي فاولر، لكن لا يمكن القول إن استبدال صلاح سيكون أمرًا سهلًا".

واختتم: "قد يلجأ النادي إلى التعاقد مع جناح أيمن بمواصفات مختلفة، يركز أكثر على صناعة اللعب، ولا أرى ضرورة التعاقد مع نجم كبير، بل الأهم هو اختيار اللاعب المناسب للأسباب الصحيحة".

