أعلنت الجبهة الداخلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل، عن رصد موجة من الصواريخ الباليستية المنطلقة من إيران مباشرة باتجاه وسط إسرائيل، مما أدى إلى تفعيل منظومات "الإنذار المبكر" في نطاق واسع.



رعب في تل أبيب والقدس



دوت صافرات الإنذار في "تل أبيب" ومحيطها، والقدس، ومستوطنات شمال الضفة الغربية، ومناطق واسعة بوسط إسرائيل، وسط دعوات للمستوطنين بالدخول الفوري إلى الملاجئ.



وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه يعمل حاليا على محاولة اعتراض "التهديد الإيراني" في السماء، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية، في نبأ عاجل، اليوم الإثنين.



دوي انفجارات هائلة



نقلت وسائل الإعلام العبرية عن شهود عيان دوي انفجارات "ضخمة" هزت أرجاء تل أبيب والقدس، ناتجة عن محاولات التصدي للصواريخ الإيرانية وسقوط بعض الشظايا، في واحدة من أعنف الهجمات التي تستهدف العمق الإسرائيلي، مما تسبب في حالة من الشلل التام في المناطق المستهدفة.



في غضون ذلك، شهدت منطقة تل أبيب الكبرى الإسرائيلية، قبل قليل، حالة من الذعر غير المسبوق إثر تعرّضها لقصف إيراني مكثف بموجة من "الصواريخ العنقودية"، مما أدى إلى سقوط ذخائر متشظية في عدة مواقع استراتيجية بوسط إسرائيل.