استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وبحسب بيان، تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين المجلس والنقابة، خاصة ما يتعلق بشئون الصحفيين أعضاء النقابة.

تعزيز بيئة العمل الإعلامي

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن المجلس يحرص على استمرار التعاون والتنسيق مع النقابة بما يسهم في تعزيز بيئة العمل الإعلامي، وترسيخ معايير المهنية والالتزام، بما يخدم صالح المجتمع ويواكب التحديات والتطورات في المجال الإعلامي.

الحفاظ على التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولياتها المهنية

من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد البلشي إن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يقوم بدور مهم في تنظيم المشهد الإعلامي، والحفاظ على التوازن بين حرية الصحافة ومسؤولياتها المهنية، مضيفًا أن النقابة تتطلع إلى تعزيز التعاون مع المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم تطوير المهنة.