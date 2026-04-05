حسم الإيطالي سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق نادي الهلال السعودي، موقفه من الأنباء المنتشرة خلال الساعات الماضية والتي ربطته بتولي قيادة منتخب بلاده.

إنزاجي يرفض تدريب إيطاليا ويتمسك بالهلال

ورد إنزاجي في تصريحات لموقع "FCInterNews" على التكهنات التي ترددت عقب رحيل مواطنه جينارو جاتوزو عن تدريب المنتخب الإيطالي بعد الفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأوضح المدرب الإيطالي في تصريحات صحفية، أنه يشعر بالرضا الكامل عن تجربته في السعودية، مشيراً إلى أن عقده مع الهلال لا يزال ممتداً لموسم إضافي وهو ما يجعله غير منفتح على خوض أي تجربة جديدة في الوقت الحالي.

وأكد إنزاجي أنه يعيش حالة من الاستقرار على المستويين المهني والشخصي، مشيداً بجودة الحياة في المملكة سواء من حيث البنية التحتية أو الأجواء العامة إلى جانب الهدوء الذي يحيط بعمله رغم طبيعة مهنة التدريب وما تحمله من ضغوط.

وفي سياق متصل، شدد مدرب الهلال على أن قراره بمغادرة الكرة الإيطالية لم يكن مدفوعاً بعوامل مالية فقط، موضحاً أنه كان يبحث عن تجربة مختلفة في بيئة جديدة خاصة بعد سنوات كانت مرهقة ذهنياً خلال قيادته لفريق إنتر ميلان.

وأعرب إنزاجي عن حزنه لفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى كأس العالم للمرة الثالثة توالياً، وهن أمر مؤسف لجماهير الكرة الإيطالية لكنه في الوقت نفسه أبدى ثقته في قدرة الآزوري على استعادة توازنه والعودة إلى المسار الصحيح خلال الفترة المقبلة.

توديع منتخب إيطاليا لنهائيات كأس العالم

وكان الاتحاد الإيطالي أعلن رحيل جاتوزو عقب خسارة المنتخب أمام البوسنة والهرسك في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

مشوار إنزاجي مع الزعيم

وعلى صعيد مشواره مع الهلال، يواصل إنزاجي تقديم موسم مميز، إذ قاد الفريق في 38 مباراة دون أي خسارة محققاً 30 انتصاراً و8 تعادلات.

