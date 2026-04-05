الدوري الإيطالي

نابولي

20:45

ميلان

الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

17:00

بتروجت

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

18:00

جنوى

"كارثة".. تصريحات نارية من مالديني بعد غياب إيطاليا عن كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

04:26 م 05/04/2026

باولو مالديني

عبر المدافع الإيطالي السابق باولو مالديني، عن استيائه من غياب منتخب إيطاليا عن بطولة كأس العالم ثلاث نسخ متتالية، مهاجمًا الجيل الحالي من اللاعبين.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، بعد الهزيمة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال من منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح.

تصريحات مالديني عن فشل تأهل إيطاليا لكأس العالم

قال مالديني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا: ":"منتخب إيطاليا أحد أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم، ومن يرتدي قميص المنتخب فإنك تحمل إرث كبير ومسؤولية".

وواصل: "غياب منتخب إيطاليا عن بطولة كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي هو كارثة، اللاعبون يلعبون بدون هوية ومسؤولية".

وأضاف مالديني: "هزيمتنا أمام البوسنة والهرسك لم تكن مجرد نتيجة، بل توضح أن هناك أزمة كبيرة، فاللاعبين غير مستعدين لتقديم شيء".

واختتم مالديني: "لا يوجد انضباط واحترام للشعار أومسؤولية، إيطاليا لم تعد هي إيطاليا".

باولو مالديني منتخب إيطاليا كأس العالم

السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق