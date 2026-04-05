عبر المدافع الإيطالي السابق باولو مالديني، عن استيائه من غياب منتخب إيطاليا عن بطولة كأس العالم ثلاث نسخ متتالية، مهاجمًا الجيل الحالي من اللاعبين.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل لكأس العالم 2026، بعد الهزيمة في الملحق الأوروبي المؤهل للمونديال من منتخب البوسنة والهرسك بركلات الترجيح.

تصريحات مالديني عن فشل تأهل إيطاليا لكأس العالم

قال مالديني في تصريحات لصحيفة لاجازيتا: ":"منتخب إيطاليا أحد أعظم المنتخبات في تاريخ كرة القدم، ومن يرتدي قميص المنتخب فإنك تحمل إرث كبير ومسؤولية".

وواصل: "غياب منتخب إيطاليا عن بطولة كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي هو كارثة، اللاعبون يلعبون بدون هوية ومسؤولية".

وأضاف مالديني: "هزيمتنا أمام البوسنة والهرسك لم تكن مجرد نتيجة، بل توضح أن هناك أزمة كبيرة، فاللاعبين غير مستعدين لتقديم شيء".

واختتم مالديني: "لا يوجد انضباط واحترام للشعار أومسؤولية، إيطاليا لم تعد هي إيطاليا".

