منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية.. اتحاد العاصمة يصطدم بشباب بلوزداد في نهائي الكأس

كتب : هند عواد

11:54 ص 30/04/2026

اتحاد العاصمة الجزائري (1)

يستعد اتحاد العاصمة، منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لخوض مباراة قوية مساء اليوم، في نهائي كأس الجزائر لموسم 2025-26.

اتحاد العاصمة.. منافس الزمالك في الكونفدرالية

يضرب الزمالك موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقي، يومي 9 و 16 مايو المقبل.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف ذهابا وإيابا، بينما تأهل اتحاد العاصمة متفوقا على أولمبيك آسفي المغربي.

نهائي كأس الجزائر.. اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

يقام نهائي النسخة 59 من كأس الجزائري، بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم، على ملعب نيلسون مانديلا.

وتأهل اتحاد العاصمة للنهائي بعد الفوز على شباب باتنة بنتيجة 1-3 في نصف النهائي، فيما تأهل شباب بلوزداد بعد الفوز النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة 2-3.

ويمتلك الناديان نفس عدد الأرقام القياسية من كأس الجزائر، إذ توج كل فريق بـ9 ألقاب، وسيكون نهائي اليوم بمثابة المباراة الفاصلة، لتفوق أحدهما.

طاردها اتهام "الإساءة للمصريين".. القصة الكاملة لنزاع هيفاء وهبي مع "الموسيقيين"
نص مشروع قانون التأمينات والمعاشات قبل مناقشته بالبرلمان
بعد تثبيت الفائدة الأمريكية.. كيف تؤثر على تكلفة اقتراض الحكومة من الأسواق
استنفار عسكري إسرائيلي وتفعيل للمنظومات الدفاعية بعد تهديد جوي بجنوب لبنان
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي مفاجأة بخصوص مشاركة زيزو في مباراة القمة
