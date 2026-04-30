يستعد اتحاد العاصمة، منافس الزمالك في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، لخوض مباراة قوية مساء اليوم، في نهائي كأس الجزائر لموسم 2025-26.

اتحاد العاصمة.. منافس الزمالك في الكونفدرالية

يضرب الزمالك موعدا مع اتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي الكونفدرالية الأفريقي، يومي 9 و 16 مايو المقبل.

وتأهل الزمالك إلى نهائي الكونفدرالية، بعد الفوز على شباب بلوزداد الجزائري، بهدف نظيف ذهابا وإيابا، بينما تأهل اتحاد العاصمة متفوقا على أولمبيك آسفي المغربي.

نهائي كأس الجزائر.. اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد

يقام نهائي النسخة 59 من كأس الجزائري، بين اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد، في السادسة مساء اليوم، على ملعب نيلسون مانديلا.

وتأهل اتحاد العاصمة للنهائي بعد الفوز على شباب باتنة بنتيجة 1-3 في نصف النهائي، فيما تأهل شباب بلوزداد بعد الفوز النادي الرياضي القسنطيني بنتيجة 2-3.

ويمتلك الناديان نفس عدد الأرقام القياسية من كأس الجزائر، إذ توج كل فريق بـ9 ألقاب، وسيكون نهائي اليوم بمثابة المباراة الفاصلة، لتفوق أحدهما.

اقرأ أيضًا:

