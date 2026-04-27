"يمكننا الفوز".. كفاراتسخيليا يتحدث عن مباراة باريس وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

كتب : يوسف محمد

05:32 م 27/04/2026

أكد نجم وسط باريس سان جيرمان كفاراتسخيليا، على قدرة فريقه في تخطي بايرن ميونخ والتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي 2025-2026.

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره بايرن ميونخ الألماني غدا، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تصريحات كفاراتسخيليا عن مباراة بايرن ميونخ

وقال كفاراتسخيليا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "منذ الانضمام لباريس سان جيرمان، لويس إنريكي ساعدني كثيرا على تحسين أدائي في الجانب الدفاعي".

وأضاف: "حينما تلعب تحت قيادة لويس إنريكي، عليك أن تدافع بقوة في كل مباراة، ونعلم أننا لدينا القدرة على تحقيق الفوز في أي مباراة وأمام أي فريق في العالم".

نتيجة مباراة باريس سان جيرمان في ربع نهائي دوري أبطال

وكان باريس سان جيرمان الفرنسي، تأهل إلى هذا الدور من البطولة، بعدما حقق الفوز في ربع نهائي البطولة، على حساب بايرن ميونخ، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل بمجموع المباراتين.

وعلى الجانب الآخر، تأهل فريق بايرن إلى هذا الدور من البطولة، بعد تخطى فريق ريال مدريد في ربع النهائي.

بالقوة الضاربة.. يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي
