الدوري الإنجليزي

ليفربول

3 1
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

1 0
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

0 2
17:15

برشلونة

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

2 1
22:00

أتلتيك بلباو

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2 1
19:15

ساوثامبتون

إعلان

الأهلي السعودي يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي

كتب : نهي خورشيد

10:24 م 25/04/2026

النادي الأهلي السعودي يتوج بلقب دوري أبطال آسيا

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، بعد فوزه الصعب على ماتشيدا زيلفيا بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب الإنماء بمدينة جدة.

مجريات مباراة الأهلي السعودي وماتشيدا الياباني

وانتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل السلبي بعد أداء متوازن بين الفريقين، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية التي ابتسمت للفريق السعودي.

وأهدر البرازيلي جالينو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 13 بعد انفراد تام، لكن حارس الياباني تألق في التصدي.

كما كاد المدافع ميريح ديميرال أن يمنح التقدم لفريقه قبل نهاية الشوط الأول.

ورغم أفضلية الأهلي، نجح الفريق الياباني في الصمود دفاعياً لينتهي الشوط الأول بدون أهداف، واستمر الحذر التكتيكي في الشوط الثاني مع غياب الفرص الخطيرة.

طرد لاعب الأهلي السعودي

تعقدت مهمة الأهلي في الدقيقة 68 بعد طرد ظهيره زكريا هوساوي ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم تتوقف الضغوط، إذ شهدت الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي طرداً آخر لمحمد عبدالرحمن من على مقاعد البدلاء وهو ما زاد من صعوبة المواجهة على الفريق الجداوي.

هدف تتويج الأهلي السعودي بـ دوري أبطال آسيا

وفي الشوط الإضافي الأول، وتحديداً في الدقيقة 96 نجح البديل فراس البريكان في تسجيل هدف الفوز بعد هجمة منظمة بدأت بعرضية من رياض محرز لتصل الكرة إلى فرانك كيسيه الذي مهدها للبريكان، ليسددها بقوة داخل الشباك.

وحافظ الأهلي على تقدمه خلال الدقائق المتبقية رغم المحاولات اليابانية لإدراك التعادل، ليطلق الحكم صافرة النهاية معلناً تتويج الفريق السعودي باللقب القاري.

وبهذا الانتصار، حقق الأهلي لقبه الثاني في تاريخه والثاني على التوالي في البطولة بعدما كان توج بالنسخة الماضية على حساب كاواساكي فرونتال، كما رفع رصيد الأندية السعودية إلى 8 ألقاب قارية.

هنا شيحة: عايزة أخرج فيلم وشركة الإنتاج بتاعتي تبقى كبيرة
أزمة عبدالرحمن الراشد وعمرو موسى بشأن إيران.. كيف بدأت وما الذي أشعل الخلاف؟
"الاستضافة والمبيت" في قانون الأحوال الشخصية.. وكيل تشريعية النواب يوضح
حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
أهالي السويس يشيّعون جثمان الطفل ضحية الهروب من الكلاب الضالة (فيديو وصور)
إعلان

إعلان

