مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

نيوكاسل

الدوري الإسباني

خيتافي

- -
17:15

برشلونة

كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:15

ساوثامبتون

جميع المباريات

صلاح ليس بينهما.. لاعبان مصريان يقتربان من التتويج ببطولتين أوربيتين

كتب : هند عواد

08:00 ص 25/04/2026

مرموش وصلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يقترب المحترفان المصريان، محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من حصد بطولتين أوربيتين مع فريقيهما.

محمد عبد المنعم يقترب من البطولة الأولى مع نيس

رغم وجود الفريق في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بات نيس قريبا من حصد لقب كأس فرنسا.

وتأهل نيس إلى نهائي كأس فرنسا، بالفوز على ستراسبورج، بنتيجة 2-0، في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع تولوز في النهائي، بحثا عن اللقب الرابع في مسيرته.

وفي حالة تتويج نيس بكأس فرنسا، سيحصد محمد عبد المنعم اللقب الأول له مع الفريق، وذلك منذ انضمامه في أغسطس 2024.

عمر مرموش يقترب من اللقب الثاني

يقترب عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، من حصد اللقب الثاني له مع الفريق، منذ انضمامه في يناير 2025.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ70 نقطة، متساويا مع أرسنال بنفس عدد النقاط، وفي حالة تتويجه ستكون البطولة الثانية له مع الفريق، بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

عمر مرموش محمد صلاح محمد عبد المنعم مانشستر سيتي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ارتفاع الحرارة مستمر وتحذير من الشبورة.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة
فيديو متداول يزعم العثور على "برص" في طاجن المكرونة بسوهاج.. وتحرك عاجل
علاقات

حدث بالفن| فنان يحرم أولاده من الميراث و أول تعليق من منة شلبي بعد وفاة
زووم

مجدي الجلاد: الدولة قلبت قانون الأحوال الشخصية أهلي وزمالك؟ رد صادم من
أخبار مصر

اختفاء الزوج من يومين.. تفاصيل العثور على جثتي سيدة وابنتها داخل شقة بالمنيب
حوادث وقضايا

أخبار

المزيد

