صلاح ليس بينهما.. لاعبان مصريان يقتربان من التتويج ببطولتين أوربيتين

يقترب المحترفان المصريان، محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي وعمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، من حصد بطولتين أوربيتين مع فريقيهما.

محمد عبد المنعم يقترب من البطولة الأولى مع نيس

رغم وجود الفريق في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بات نيس قريبا من حصد لقب كأس فرنسا.

وتأهل نيس إلى نهائي كأس فرنسا، بالفوز على ستراسبورج، بنتيجة 2-0، في نصف النهائي، ليضرب موعدا مع تولوز في النهائي، بحثا عن اللقب الرابع في مسيرته.

وفي حالة تتويج نيس بكأس فرنسا، سيحصد محمد عبد المنعم اللقب الأول له مع الفريق، وذلك منذ انضمامه في أغسطس 2024.

عمر مرموش يقترب من اللقب الثاني

يقترب عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، من حصد اللقب الثاني له مع الفريق، منذ انضمامه في يناير 2025.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بـ70 نقطة، متساويا مع أرسنال بنفس عدد النقاط، وفي حالة تتويجه ستكون البطولة الثانية له مع الفريق، بعد الفوز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية.

أصيب خلال لقاء الزمالك.. لاعب بيراميدز يجري عملية جراحية

من التأسيس للتحدي بحفل "أم كلثوم".. الأهلي في مواجهة الإنجليز



