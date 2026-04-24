حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزاً ودياً على نظيره الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على أحد ملاعب مشروع الهدف داخل مجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.



هدف فوز منتخب مصر 2009



وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب آدم يوسف في الدقيقة 85.



تصريحات الجهاز الفني للفراعنة



وأعرب الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة حسين عبداللطيف عن رضاه عن أداء اللاعبين، مشيداً بالروح القتالية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء، مؤكداً أن مواجهة منتخب قوي بحجم الجزائر تمثل مكسباً فنياً هاماً ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في المغرب يوم 13 مايو القادم.



وشهدت المباراة حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور وليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، إلى جانب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وحمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد.



موعد ودية الفراعنة المقبلة



ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين منتخبي مصر والجزائر في مباراة ودية ثانية يوم 27 أبريل الجاري، ضمن خطة الاستعدادات للبطولة القارية.

