الدوري المصري

الإسماعيلي

0 2
20:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

طلائع الجيش

1 2
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

0 0
22:00

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

0 0
22:00

ريال مدريد

منتخب الناشئين يتخطى الجزائر ودياً استعداداً لكأس الأمم (صور)

كتب : نهي خورشيد

08:59 م 24/04/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منتخب الناشئين 2009
  • عرض 4 صورة
    منتخب الناشئين والجزائر
  • عرض 4 صورة
    ودية منتخب الناشئين والجزائر

حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 فوزاً ودياً على نظيره الجزائري بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على أحد ملاعب مشروع الهدف داخل مجمع المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.


هدف فوز منتخب مصر 2009


وسجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب آدم يوسف في الدقيقة 85.


تصريحات الجهاز الفني للفراعنة


وأعرب الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة حسين عبداللطيف عن رضاه عن أداء اللاعبين، مشيداً بالروح القتالية والإصرار حتى اللحظات الأخيرة من اللقاء، مؤكداً أن مواجهة منتخب قوي بحجم الجزائر تمثل مكسباً فنياً هاماً ضمن برنامج الإعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة المقرر إقامتها في المغرب يوم 13 مايو القادم.


وشهدت المباراة حضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور وليد درويش عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب والدكتور مصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، إلى جانب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق وحمادة صدقي رئيس قطاع الناشئين بنادي زد.


موعد ودية الفراعنة المقبلة


ومن المقرر أن تتجدد المواجهة بين منتخبي مصر والجزائر في مباراة ودية ثانية يوم 27 أبريل الجاري، ضمن خطة الاستعدادات للبطولة القارية.

منتخب الناشئين الجزائر كأس الأمم الإفريقية منتخب مصر 2009

ترامب: إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية وتبدي رغبة في التفاوض
ترامب: إيران تعتزم تقديم عرض يلبي المطالب الأمريكية وتبدي رغبة في التفاوض
